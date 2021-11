VAR WEST! L’ATTESA INFINITA DI ROMA-TORINO. DOPO 5 MINUTI IL RIGORE CONCESSO AI GIALLOROSSI VIENE ANNULLATO DAL VAR: ECCO IL MOTIVO – L’IRONIA DI MOURINHO: “IL RIGORE? ABRAHAM ASPETTAVA QUESTA OPPORTUNITÀ DA TANTO TEMPO, POI GLI HANNO DETTO CHE CI FOSSE UN FUORIGIOCO DI 10 MINUTI PRIMA” – LE PAROLE DEL CENTRAVANTI INGLESE – LE FOTO DI ROMA-TORINO BY MEZZELANI

Da corrieredellosport.it

tammy abraham foto mezzelani gmt 142

Ben cinque minuti di attesa, col gioco fermo e tanto freddo. Roma-Torino in standby dopo il rigore concesso da Chiffi alla squadra giallorossa. Tutto lo stadio in attesa del check del Var che ha avuto più di una difficoltà a prendere una decisione sul penalty, fischiato a 35.40 del primo tempo e poi tolto al 40.37. Il motivo? Più che per la complessità della chiamata, i problemi nella sala Var.

tammy abraham foto mezzelani gmt 141

Nella sala Var a Lissone hanno infatti avuto problemi con il sistema, le immagini dell'episodio si erano bloccate, creando quindi delle difficoltà in più nel rivedere l'azione e, quindi, il fuorigioco. Dopo cinque minuti è poi arrivata la decisione. Rigore tolto per offside e gioco ripreso.

ABRAHAM

Da vocegiallorossa.it

tammy abraham foto mezzelani gmt 135

Al termine della gara Roma-Torino, ha parlato Tammy Abraham.

Tammy Abraham a DAZN

Quanto è stato importante segnare all’Olimpico?

“Amo questo club dal primo giorno, non c’è niente di più bello che segnare davanti a questo pubblico”.

Cosa hai fatto mentre aspettavi il rigore?

“Era un momento delicato, sono rimasto concentrato e ho fatto qualche palleggio”.

roma vs torino foto mezzelani gmt 133

Sai dire qualcosa in italiano?

“Dammi 3 mesi e parlerò in italiano”.

Tammy Abraham ai canali ufficiali della Roma

La partita?

“Penso che oggi abbiamo dato il meglio, abbiamo lottato e difeso bene il risultato. Ho una grande passione per la mia squadra, voglio vincere ogni partita. La cosa più importante è vincere”.

zibi boniek foto mezzelani gmt 115 zibi boniek foto mezzelani gmt 107 ryan friedkin foto mezzelani gmt 111 salvatore sanzo foto mezzelani gmt 101 roma vs torino foto mezzelani gmt 132 jose mourinho foto mezzelani gmt 112 claudio toti foto mezzelani gmt 120 claudio toti foto mezzelani gmt 121 claudio toti foto mezzelani gmt 122 antonio giralda foto mezzelani gmt 103 antonio giralda foto mezzelani gmt 104 antonio del greco foto mezzelani gmt 99 andrea de gennaro foto mezzelani gmt 105 antonio del greco foto mezzelani gmt 100 andrea de gennaro foto mezzelani gmt 119 di biagio foto mezzelani gmt 109 antonio del greco foto mezzelani gmt 98 di biagio foto mezzelani gmt 110 aragozzini gasparri foto mezzelani gmt 106 jose mourinho foto mezzelani gmt 113 jose mourinho foto mezzelani gmt 114 rinalduzzi foto mezzelani gmt 96 rinalduzzi foto mezzelani gmt 97 roma vs torino foto mezzelani gmt 130 roma vs torino foto mezzelani gmt 131 salvatore sanzo foto mezzelani gmt 102 vip foto mezzelani gmt 125 tammy abraham foto mezzelani gmt 134 tammy abraham foto mezzelani gmt 139 zaniolo foto mezzelani gmt 128 vip foto mezzelani gmt 124 tammy abraham foto mezzelani gmt 145 vip foto mezzelani gmt 123 tammy abraham foto mezzelani gmt 137 zaniolo foto mezzelani gmt 129 tammy abraham foto mezzelani gmt 136 tammy abraham foto mezzelani gmt 140 tammy abraham foto mezzelani gmt 138 zaniolo foto mezzelani gmt 126 zaniolo foto mezzelani gmt 127 zibi boniek foto mezzelani gmt 108 tammy abraham foto mezzelani gmt 143

fabio ed alexander conti foto mezzelani gmt 95