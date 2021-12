VARIANTE DI NADAL! - "STO PASSANDO BRUTTI MOMENTI" RAFA NADAL E’ POSITIVO AL COVID. SEMPRE PIÙ LONTANI GLI AUSTRALIAN OPEN – “ORA SONO CONFINATO A CASA, DEVO MODIFICARE IL MIO CALENDARIO A SECONDA DI COME EVOLVERÀ LA SITUAZIONE. NON POSSO GARANTIRE CHE SARO’ IN AUSTRALIA, DOBBIAMO VEDERE COME REAGISCE IL MIO FISICO”

Rafa Nadal è positivo al Covid al ritorno in Spagna dopo aver partecipato la scorsa settimana al Mubadala Tennis World Championship, un torneo di esibizione tenutosi ad Abu Dhabi.

Ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo sui social. "Sto attraversando dei brutti momenti ma spero di migliorare piano piano - ha scritto Nadal - Ora sono confinato a casa e ho avvisato le persone che sono state in contatto con me. Ovviamente devo modificare il mio calendario a seconda di come evolverà la situazione. Vi terrò informati sulle mie decisioni sui miei futuri tornei. Grazie a tutti per il supporto e la comprensione".

E ancora: "Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi abbiamo passato i controlli ogni due giorni e tutti erano negativi, l'ultimo venerdì ed i risultati sono arrivati il sabato". A questo punto per Nadal gli Australian Open sono sempre più in dubbio: "Non posso garantire al 100% che ci sarò - aveva detto qualche giorno fa - Dobbiamo vedere come reagisce il mio fisico. Vivo giorno per giorno in questo momento della mia carriera e dopo tutte le difficoltà che ho passato, ho bisogno di pensare molto bene a ogni passo da fare".

