19 maggio 2019
VE LO RICORDATE? FEDERER SI E’ DICHIARATO UN SUO FAN, NADAL DA PICCOLO NON SI PERDEVA UNA SUA PARTITA IN TV: AL FORO ORA SI STA GUSTANDO LA SPLENDIDA FINALE TRA RAFA E DJOKOVIC (LO SPAGNOLO HA VINTO IL PRIMO SET 6-0, NOLE SI E' PRESO IL SECONDO 6-4) – VINSE A ROMA ALLA FINE DEL SECOLO SCORSO E LASCIO’ IL TENNIS PER UN PROBLEMA ALL’ANCA DOPO AVER SUBITO INVANO TRE INTERVENTI CHIRURGICI – DI CHI SI TRATTA?-
19 maggio 2019
DA UN REALITY ALL’ALTRO - DANDOLO SCRIVE A PIERSILVIO: “LA INVITO A RIFLETTERE SULLA REALE OPPORTUNITÀ DI INSERIRE NEL CAST DEL “GF” UNA SIGNORINA CHE HA AMMESSO, DI FATTO, DI AVER TRUFFATO I SUOI TELESPETTATORI. NON PERMETTA AI SUOI COLLABORATORI DI TRUFFARE PER LA SECONDA IL SUO PUBBLICO DANDO ULTERIORE SPAZIO, VISIBILITÀ E SUPPONGO ANCHE UN COMPENSO A UNA PERSONA COMPLICE DI UNA FARSA COSÌ TRISTE E VOLGARE”
IL PROVVEDITORE MANDATO DALLA PROVVIDENZA - ALTRO CHE GERARCA SALVINIANO: LA PROF DI PALERMO È STATA SOSPESA DA UNA FUNZIONARIA EUROPEISTA, VOLONTARIA NEI CENTRI PER IMMIGRATI E COMPONENTE DELL'UFFICIO PASTORALE DELLA DIOCESI DI RAGUSA. DOPO LE PROTESTE PER IL VIDEO DEGLI STUDENTI IN CUI SALVINI ERA PARAGONATO A MUSSOLINI, IL PROVVEDITORATO HA SOSPESO (PER 15 GIORNI) ROSA MARIA DELL'ARIA SENZA INTERVENTI DA ROMA
NELL'INTERVISTA A ''REPUBBLICA'' BENETTON A ''REPUBBLICA'' HA FATTO CAPIRE CHE IL CAPO FAMIGLIA È ANCORA LUI E CHE I NIPOTI LO DEVONO RISPETTARE. A SOSTITUIRE PATUANO SARÀ CARLO BERTAZZO, ORA DIRETTORE GENERALE. DICENDO CHE ''SARÀ UN INTERNO'' BLOCCA LA STRADA A MION, CHE SPERAVA DI RIENTRARE. SARÀ LO STESSO LUCIANO A PRENDERE LA PRESIDENZA DI EDIZIONE HOLDING AL POSTO DI CERCHIAI?
UN MARE DI PLASTICA – LO SAPEVATE CHE OGNI GIORNO FINISCONO NEL MEDITERRANEO 731 TONNELLATE DI RIFIUTI E IL 90% DI QUESTA SPAZZATURA E’ PLASTICA? – IL TEMA DELLA PROTEZIONE DEI MARI DALL’INQUINAMENTO DEI RIFIUTI PLASTICI APPRODA ANCHE ALLA 'BIENNALE' DI VENEZIA CON L’INSTALLAZIONE DELL’ARTISTA USA CHRISTIAN HOLSTAD...
''FUSTINO'' HA ANCORA ESPERANZA D'ESCOBAR - ASPRILLA SCRIVE ALLA PORNOSTAR ESPERANZA GOMEZ, INVITANDOLA A ''SPEGNERE LA SUA CANDELINA'' ORA CHE STA PER COMPIERE 50 - L'EX GIOCATORE DEL PARMA, NOTO SOPRATTUTTO PER LE SUE QUALITÀ FUORI DAL CAMPO, DOPO AVER LANCIATO UNA LINEA DI PRESERVATIVI PER SUPERDOTATI NON PERDE LO SPIRITO TRIVELLONE…
CAFONALINO – ENRICO LETTA ALLA TRECCANI PRESENTA IL SUO LIBRO “HO IMPARATO” CON PAOLA SEVERINO E LUCIA ANNUNZIATA E SI LAMENTA DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE: “CI VORREBBE UN TRIP ADVISOR PER I PROFESSORI, CON I GIUDIZI STILATI DAGLI STUDENTI” – L'EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POI RACCONTA DI QUANDO IL SUO PROFESSORE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO PORTAVA IN AULA 12 LIBRI, CHE FIRMAVA PER…
RIPETIZIONI DI LINGUA – IN INGHILTERRA UNA PROF 30ENNE SI UBRIACA E, DURANTE UN VIAGGIO IN TRENO, SI LASCIA ANDARE A EFFUSIONI HOT CON UN SUO ALUNNO: PRIMA SI SIEDE SULLE SUE GAMBE E POI INIZIA A BACIARLO APPASSIONATAMENTE, FOTTENDOSENE DEGLI ALTRI STUDENTI PRESENTI CHE SCATTANO FOTO…
VOLETE SAPERE QUAL È L’UNICO ELISIR DI LUNGA VITA? ESSERE INTELLIGENTI! - UN CORPUS CRESCENTE DI RICERCHE STA RIVELANDO UN LEGAME TRA ABILITÀ COGNITIVE NELLA PRIMA INFANZIA, LONGEVITÀ, E MINOR RISCHIO DI CONTRARRE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI, TUMORI E ALTRE GRAVI PATOLOGIE – NON SI TRATTA SOLO DI ADOTTARE ABITUDINI SALUTARI, MA ALMENO IN PARTE SEMBRA ESISTERE ANCHE UN COLLEGAMENTO SUL PIANO GENETICO…