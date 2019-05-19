VE LO RICORDATE? FEDERER SI E’ DICHIARATO UN SUO FAN, NADAL DA PICCOLO NON SI PERDEVA UNA SUA PARTITA IN TV: AL FORO ORA SI STA GUSTANDO LA SPLENDIDA FINALE TRA RAFA E DJOKOVIC (LO SPAGNOLO HA VINTO IL PRIMO SET 6-0, NOLE SI E' PRESO IL SECONDO 6-4) – VINSE A ROMA ALLA FINE DEL SECOLO SCORSO E LASCIO’ IL TENNIS PER UN PROBLEMA ALL’ANCA DOPO AVER SUBITO INVANO TRE INTERVENTI CHIRURGICI – DI CHI SI TRATTA?

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