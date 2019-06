VE LO RICORDATE? – VINSE ANCHE UN EUROPEO, ORA TORNA A GIOCARE A 50 ANNI NELL’OTTAVA SERIE TEDESCA – DA CALCIATORE FUMAVA, BEVEVA, FREQUENTAVA LOCALI A LUCI ROSSE, IL SUO CLUB LO FECE ANCHE PEDINARE DA UN DETECTIVE – LA SUA FRASE STRACULT: "SE AVESSI VOLUTO CORRERE, AVREI FATTO IL MARATONETA" - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

Elmar Bergonzini per gazzetta.it

basler trapattoni

C’è una cosa che Mario Basler ha imparato nel corso della propria carriera: mai far decidere agli altri quando far terminare partite e/o avventure. Per questo, a 51 anni da compiere (a dicembre) ha deciso di tornare a giocare. Lo farà nell’ottava serie tedesca, con il Tsg Eisenberg. Per il club, con il quale è tesserato anche suo figlio Maurice, Mario sarà giocatore e consigliere. Fino al 2018 aveva giocato, anche se sporadicamente (5 presenze e 1 gol) per il TuS Rüssingen, nella sesta categoria nazionale.

Mario Basler si era preso i titoli dei giornali in Germania appena una settimana fa, quando ha deciso di aprire un Shisha-Bar in Renania. Super Mario, che fra le altre cose ha vinto due campionati con il Bayern e l’Europeo con la Germania nel 1996, è sempre stato un accanito fumatore, al punto che una volta, l’allora commissario tecnico Berti Vogts, giustificò un suo ritardo in nazionale affermando che “siamo partiti con un volo per non-fumatori. Non poteva salire”. Solo una battuta, ma significativa.

basler 99

Per questo la decisione di Basler di aprire il bar ha sorpreso, ma non sconvolto. La decisione di tornare in campo, a 50 anni suonati, lascia invece tutti a bocca aperta. Mario non ha però mai perso la passione per il calcio, forse anche perché ancora scosso dalla finale di Champions del 1999: la sera del 26 maggio fu lui a portare il Bayern in vantaggio dopo appena 6 minuti di gioco.

I bavaresi gestirono il risultato fino all’87’, quando venne sostituito da Salihamidzic. La partita di Mario venne così interrotta a pochi minuti dal fischio finale, durante i quali il Manchester United ribaltò il risultato con i gol di Sheringham (al 91’) e Solskjaer (al 93’). Da quel giorno Super Mario non ha più permesso a nessuno di decidere per lui. Al punto che, ancora oggi, lo si può vedere rincorrere un pallone su un campo da calcio. E a 50 anni è assai raro.

