VEDI NAPOLI E POI MORLA - CRISTIANA SINAGRA QUERELA L'AVVOCATO DI MARADONA, MATIAS MORLA: “MAI AVUTO RAPPORTI CON IL FRATELLO DI DIEGO” – IL LEGALE AVEVA DETTO: “DIEGO JUNIOR, IL FIGLIO NAPOLETANO DEL "PIBE", HA SOFFERTO PRIMA DI ESSERE RICONOSCIUTO. DIEGO GLI DICEVA. SO CHE TUA MADRE È STATA CON I MIEI FRATELLI...” – LA REPLICA DI DIEGO JR: “PATETICO”

DIEGO ARMANDO MARADONA E CRISTIANA SINAGRA

Francesco De Luca per ilmattino.it

Le offese di Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona negli ultimi anni, non potevano lasciare indifferente Cristiana Sinagra, la madre di Diego Junior, nato nel 1986 e per la prima volta abbracciato dal padre ventinove anni dopo. «Diego diceva a Diego Junior: so che tua madre è stata con i miei fratelli», aveva dichiarato Morla nell'intervista esclusiva ad America Tv.

LA REPLICA DEL FIGLIO

B.M. per il Messaggero

I veleni sulla morte di Maradona e tutto quello che c'è stato dopo, non si fermano. Nemmeno a distanza di tanti mesi oramai da quel 25 novembre scorso. A fare rumore, adesso, sono le dichiarazioni rilasciate da Matias Morla, l'avvocato di Buenos Aires che ha curato gli affari di Diego negli ultimi anni.

DIEGO MARADONA E IL FIGLIO DIEGO SINAGRA

Morla è anche l'uomo che aveva creato e gestito il «cerchio magico», il perfido «entorno», che isolò il Campione in pieno decadimento fisico, molto prima degli ultimi tragici mesi. Morla è stato intervistato da Jorge Rial, un'esclusiva nel programma Tv Nostra su America Tv.

Tra i tanti argomenti toccati anche quello relativo a Diego Junior, il figlio napoletano di Maradona. «Ha sofferto prima di essere riconosciuto. Diego gli diceva: So che tua madre è stata con i miei fratelli». Parole durissime alle quali lo stesso Diego Junior replica con fermezza.

barbara d urso e cristiana sinagra madre del figlio di maradona

«È semplicemente patetico. Mi sembra un argomento talmente fuori discussione che non c'è davvero niente da dire. Sono maldicenze che mi accompagnano da quando sono nato, ma non ho mai dato peso a certe cose. D'altra parte, quando fai un processo di paternità, soprattutto a questi livelli di fama, devi dimostrare le cose nei minimi particolari e mia mamma non ha mai perso una causa».

DIEGO ARMANDO MARADONA JUNIOR E CRISTIANA SINAGRA

LA POLEMICA E non solo. La posizione di Diego Maradona Junior è chiara, soprattutto nei confronti di Morla. «È una persona alla quale si sta stringendo il cappio al collo ed è disperato. Mi meraviglio solo che in Argentina ci possa essere ancora qualcuno che gli da credito e continua a dare spago a una fandonia del genere. Per altro tutto ciò è assolutamente irrispettoso nei confronti di una signora come mia mamma». A proposito di Cristiana Sinagra, anche lei ha postato un messaggio molto chiaro sul proprio profilo Instagram.

CRISTIANA SINAGRA E DIEGO ARMANDO MARADONA JUNIOR

«Prima o poi, tutto torna», ha scritto la madre di Junior insieme a un post con la frase: «Non si sfugge al karma: il dolore che causiamo torna in dietro prima o poi». Come se non bastasse, ad aumentare ulteriormente la polemica, nelle sue dichiarazioni, l'avvocato Matias Morla ha anche lanciato un'altra frecciatina nei confronti del figlio napoletano di Maradona. « Perché ora Diego Junior mi attacca? Prima mi telefonava, gli ho comprato una Mercedes Benz e una casa».

LA REPLICA E anche a tal proposito Diego Junior ci ha tenuto a fare subito chiarezza. «Morla non mi ha comprato proprio niente. E ci tengo che si sappia. Ho ricevuto solo una macchina, ma quello è stato un regalo da parte di mio padre. E in ogni caso, questi non sono affari di Morla. Non tutti forse ricordano che io sono stato l'unico dei figli che per 30 anni non ha avuto niente da mio padre».

matias morla diego armando maradona 1

Insomma un ennesimo attacco frontale dall'Argentina all'Italia, dall'avvocato Matias Morla a Diego Maradona Junior, che intanto ha ricevuto da poco la cittadinanza argentina, dimostrando il suo grande attaccamento alla patria di suo padre Diego. Intanto la polizia argentina ha fatto irruzione in casa di Matías Morla e gli ha proibito di usare i marchi di Maradona registrati a suo nome. L'accusa è di truffa per amministrazione fraudolenta. Mentre una delle case di Mar de la Plata dove abitava la sorella di Diego, Lili, è stata liberata per farla entrare nell'asse ereditario.

diego armando sinagra diego sinagra CRISTIANA SINAGRA E DIEGO JR MARADONA SINAGRA CRISTIANA SINAGRA