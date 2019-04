VEDI O NEYMAR QUANTO E’ BELLO: BLITZ DEL BRASILIANO A TORINO, I TIFOSI JUVENTINI SI SCATENANO – COSA È VENUTO A FARE IN ITALIA? UNA NUOVA TRATTATIVA PER PORTARE IN BIANCONERO L'EREDE DI CR7? L'IPOTESI SMENTITA DALLA DIRIGENZA DEL CLUB: L'ATTACCANTE, PAGATO DUE ESTATI FA 222 MLN, È LEGATO AL PSG FINO AL 2022. L’INGAGGIO DI 37 MILIONI NETTI A STAGIONE NON SEMBRA IN LINEA CON LE STRATEGIE JUVENTINE – IN REALTA’ IL BRASILIANO ERA IN ITALIA PER TROVARE… - IL TITOLO BIANCONERO VOLA IN BORSA

Nicola Balice e Giampiero Timossi per il Corriere della Sera

I sogni volano, Neymar anche. L' attaccante brasiliano del Psg, di solito, viaggia con un jet privato. Come quello atterrato ieri sulla pista dell' aeroporto di Torino-Caselle.

Neymar da Silva Santos Junior, 27 anni, numero 10 del club campione di Francia, è sbarcato poco dopo le 14.30, il ritorno a Parigi sarebbe previsto oggi. I giocatori del Psg si sono allenati ieri mattina, come faranno questo pomeriggio, in vista dell' ultimo impegno di una stagione che al club parigino ha portato il secondo scudetto di fila ma anche un' eliminazione negli ottavi di Champions: la finale di Coppa di Francia di domani con il Rennes.

Il punto, ora, è un altro: cosa è venuto a fare il campione in Italia. Una nuova trattativa per portare in bianconero l' erede di CR7? L' ipotesi ieri è stata smentita dalla dirigenza del club. Versione (decisamente) credibile: lo sceicco qatariota Nasser Al-Khelaifi per Neymar due estati fa ha sborsato 222 milioni, per pagare la clausola che legava il calciatore al Barcellona. Ora il giocatore è legato al Psg fino al 2022. Ingaggio di 37 milioni, netti, a stagione. Sono cifre che non sembrano in linea con le strategie bianconere.

Poi, il titolo della Juventus, ieri ha chiuso a Piazza Affari a +8,2%, portandosi a quota 1,286 euro. Lontanissimi dalle vette dell' 1,725 del 16 aprile, ma in timida risalita dopo la caduta del post-Ajax. A movimentare il titolo in Borsa deve essere stato il fitto scambio che si è verificato intorno alle 17.40, poco prima che i listini chiudessero: quasi due milioni di azioni Juventus sono passate di mano, un' operazione forse per far risalire il titolo o una scommessa in vista di un nuovo colpo sul mercato. Ma questa (assicurano) è tutta un' altra storia. Pare, invece, che Neymar a Torino sia arrivato per far visita all' amico e connazionale Douglas Costa. Comunque vada, sarà una festa.

