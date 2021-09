IL VEDO NON VEDO DI MELISSA SATTA MANDA IN TILT FABIO CARESSA AL "CLUB" DI SKY:

Gaffe sfiorata a Sky. A mezzanotte partono per errore gli highlights di Juve-Milan. Segnale bloccato un istante prima del gol di Morata. "VENGONO CON LE MANETTE, CI ARRESTANO!" pic.twitter.com/naP32k9G3R — Massimo Falcioni (@falcions85) September 20, 2021

https://m.dagospia.com/fulmini-e-satta-su-sky-dopo-l-esordio-disastroso-di-melissa-satta-al-club-alessia-tarquinio-282720

Massimo Falcioni per tvblog.it

fabio caressa

Gaffe sfiorata a Sky Calcio Club con il programma che stava per trasmettere per errore i gol di Juventus-Milan. Era appena passata la mezzanotte e nel rullo degli highlights della serie A, trasmesso all’interno del notiziario sportivo, è stato inserito per sbaglio anche il match delle 20.45.

L’errore è stato corretto in tempo, con le immagini oscurate appena un istante prima che Morata segnasse il gol dell’1 a 0. Ecco quindi il frettoloso rientro in studio, con Fabio Caressa che credendosi ancora fuori onda si è lasciato sfuggire una frase a dir poco eloquente: “Vengono con le manette, ci arrestano!”.

Ironia e sorrisi che hanno mascherato l’oggettivo imbarazzo del conduttore per quello che è stato uno scivolone tecnico assolutamente involontario, rimediato in extremis.

melissa satta

Poco prima, invece, l’intento scherzoso c’era stato tutto, con gli highlights trasmessi dal fronte opposto, ossia mostrando le reazioni facciali di alcuni tifosi riuniti in un bar di Milano: “Nessuno si allarmi e non chiamate gli avvocati – aveva avvisato Caressa – vi facciamo vedere la partita, ma dall’altra parte dello schermo”.

Va ricordato che Sky può trasmettere le immagini delle partite di cui non detiene i diritti solo tre ore dopo il fischio finale. Le reti di Morata e Rebic sono pertanto andati in onda solo dopo l’1.30 di notte su Sky Sport 24.

CARESSA

Da ilveggente.it

fabio caressa

Non dovrebbe esserci bisogno di sottolineare quanto Melissa Satta sia attraente. L’ex velina è oltremodo bella e le sue curve fanno inevitabilmente girare la testa a tutti. Anche a Fabio Caressa, a quanto pare, che nel corso della trasmissione si è lasciato andare ad una considerazione che non è passata inosservata.

La bella showgirl indossava un completo elegantissimo, ieri sera. Un tailleur, dal taglio ultramoderno, impreziosito da un top quasi completamente trasparente che copriva solo lo stretto indispensabile. È entrata in studio con tanto di giacca, ma il padrone di casa non è proprio riuscito a trattenersi.

melissa satta

“Non voglio essere sessista, ma qui stiamo tutti aspettando il momento del senza giacca” ha detto Caressa, congratulandosi indirettamente per il look della Satta e, ovviamente, per la sua bellezza. Battuta che in molti, peraltro, hanno trovato opinabile e poco adatta al contesto. Quel momento è poi arrivato e la splendida Melissa, ancora non totalmente promossa dagli spettatori, come ampiamente previsto ha lasciato tutti senza fiato.

fabio caressa melissa satta e alessia tarquinio fabio caressa e melissa satta fabio caressa

fabio caressa