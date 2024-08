IL VELOCISTA DEL BOTSWANA, LETSILE TEBOGO, VINCE L’ORO NEI 200 METRI IN 19''46. ARGENTO ALL'AMERICANO KENNETH BEDNAREK (19''62), BRONZO AL SUO CONNAZIONALE LYLES (19''70) - IL CAMPIONE OLIMPICO DEI 100, CHE HA CORSO CON IL COVID, SI E' INGINOCCHIATO A FINE GARA, MOSTRANDO DIFFICOLTA' RESPIRATORIE, ED E' STATO SOCCORSO DAI MEDICI CHE DOPO AVERLO FATTO SEDERE LO HANNO PORTATO FUORI DALLA PISTA IN CARROZZINA - QUELLA DI TEBOGO E’ LA PRIMA MEDAGLIA D’ORO NELLA STORIA DEL BOTSWANA - VIDEO!

(ANSA) - PARIGI, 08 AGO - Non riesce a Noah Lyles, oro dei 100 a Parigi 2024, la doppietta con i 200. La medaglia d'oro della gara sprint e' stata vinta da Letsile Tebogo, del Botswana in 19''46: Argento all'americano Kenneth Bednarek (19''62), bronzo al suo connazionale Lyles (19''70). Il campione olimpico dei 100 si e' pero' inginocchiato a fine gara, mostrando difficolta' respiratorie, ed e' stato soccorso dai medici che dopo averlo fatto sedere lo hanno portato fuori dalla pista in carrozzina. Quello di Tebogo e' il primo oro olimpico della storia olimpica del Botswana. La prima medaglia in assoluto era arrivata a Londra 2012, con l'argento di Njiel Amos negli 800, seguito dal bronzo della 4x400 a Tokyo.

