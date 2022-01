LA VENDETTA DI WANDA NARA – LADY ICARDI AL CENTRO DI UN NUOVO SCANDALO IN ARGENTINA: DOPO LE (QUASI) CORNA DEL MARITO CON CHINA SUAREZ, LA MOGLIE-AGENTE AVREBBE MESSO GLI OCCHI SU BAUTISTA BELLO, GIOCATORE DI POLO E FIDANZATO DELL'ATTRICE E CONDUTTRICE JUJUY JIMENEZ. LA REPLICA DI WANDA - I MEDIA ARGENTINI HANNO SVELATO CHE MAURITO SOFFRE DI UNA "MALATTIA" CHE SAREBBE LA CAUSA DELLA NOTTE IN BIANCO CON LA MODELLA: DI COSA SI TRATTA...

Perdonato il tradimento di Mauro Icardi Wanda Nara è di nuovo al centro del gossip. Secondo alcuni spifferi che arrivano dall'Argentina l'imprenditrice avrebbe deciso di vendicarsi del marito mettendo numerosi like su Instagram ad un altro uomo. Il "fortunato" sarebbe Bautista Bello, giocatore di polo e fidanzato dell'attrice, conduttrice e modella Sofia Jujuy Jimenez. Un nuovo triangolo amoroso all'orizzonte? Wanda si è prontamente difesa sui social network, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower.

La verità di Wanda Nara

"È vero che hai messo like al fidanzato di Sofia?", ha chiesto un utente. "Bugia. Appena ho sentito certe voci ho scritto subito a Jujuy", ha replicato la Nara. Peccato, però, che per gli appassionati di cronaca rosa non sia stato difficile trovare i "mi piace" di Wanda allo sportivo.

Ma la Nara ha mentito solo a metà: la Jimenez ha infatti condiviso sul suo account social la conversazione in direct che ha avuto con la moglie-agente di Icardi, che si è giustificata per il caso scoppiato in pochi giorni. "I like al tuo ragazzo sono rarissimi perché non lo conosco. Ci tenevo a dirtelo, ti mando un bacio enorme", ha scritto Wanda. "Sembrava strano anche a me, io e Bautista non abbiamo capito", ha risposto l'attrice che ha poi ringraziato la Nara per il messaggio ricevuto.

Anche a molti mesi di distanza, continuano a emergere dettagli sull'ormai celebre Wandagate. Il triangolo amoroso Mauro Icardi-Wanda Nara-China Suarez continua ad appassionare l'intera Argentina, che non smette di interrogarsi sui motivi che avrebbero impedito all'attaccante del Psg di spingersi oltre con la 29enne modella sua connazionale. Alla base di tutto ci sarebbe una fobia davvero molto particolare di cui soffrirebbe lo stesso Maurito...

Icardi e l'osmofobia: che cos'è

Che cosa è successo quella notte nella suite del Royal Monceau-Raffles, il lussuoso hotel di Parigi dove Icardi e China Suarez si sarebbero incontrati? Già da tempo si vociferava di "cattivi odori" che avrebbero causato la repentina fuga del bomber del Psg dalla stanza: la giornalista Pia Shaw ha poi reso noto che si tratterebbe di una vera e propria fobia di cui soffre Maurito. "Lui davvero non sopporta i cattivi odori - ha svelato nel corso del programma Los Ángeles de la Mañana -

Di recente ha sentito un cattivo odore nella cucina della casa di Santa Bárbara, a Buenos Aires, e ha cominciato a cercare da dove veniva fino a quando ha scoperto che arrivava dal frigorifero. Così ha avvisato Wanda che l'ha svuotato e pulito tutto". Ma questo non è bastato, tanto che il giorno dopo Icardi sarebbe addirittura arrivato a buttare il frigo in questione e comprarne uno nuovo. Questo particolare disagio prende il nome di osmofobia, definita come una morbosa paura caratterizzata da avversione, repulsione e ipersensibilità a profumi e odori. E sarebbe anche la causa della notte "in bianco" con China Suarez.

