VENI, VIDAL, VICI - INTER SCATENATA SUL MERCATO: INTESA PER KULUSEVSKI (ARRIVA A GIUGNO), IL COLPO SCUDETTO PER CONTE E’ ‘RE ARTU’ VIDAL. MA C’E’ DA CONVINCERE IL BARCELLONA CHE NON SCENDE DALLA RICHIESTA DI 25 MILIONI – SI COMPLICA LA PISTA CHE PORTA A MARCOS ALONSO: I NERAZZURRI AVREBBERO PROPOSTO UN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO, MA IL CHELSEA SPARA ALTO. SI AVVICINA DARMIAN…

Altro che feste di Natale, l'Inter è più attiva che mai sul mercato tra presente e futuro. Secondo le indiscrezioni di Sport Mediaset, il 23 dicembre ci sarebbe stato un confronto tra Steven Zhang, Beppe Marotta e Luca Percassi per parlare di Dejan Kulusevski: le parti avrebbero trovato un accordo di massima, con lo svedese classe 2000 che terminerà la stagione a Parma e poi si trasferirà a Milano a giugno per 35 milioni di euro. I nerazzurri avrebbero quindi bruciato la concorrenza della Juventus e dei club inglesi, nelle prossime settimane verranno definiti tutti i dettagli.

Nel frattempo l'Inter sta lavorando per regalare ad Antonio Conte i rinforzi necessari nell'immediato per alimentare il sogno scudetto: le priorità sono un centrocampista e un esterno sinistro.

L'interesse per Arturo Vidal rimane altissimo, anche perché il cileno ha lanciato tanti segnali di apertura ("Non posso parlare in questo momento, ma ho fiducia nel mio agente", ha dichiarato prima di partire per le vacanze). Marotta sarebbe arrivato ad offrire 15 milioni per averlo subito, ma il Barcellona per ora non scende dalla richiesta di 25. C'è cauto ottimismo, mentre sembra essere più complicata la pista che porta a Marcos Alonso: i nerazzurri avrebbero proposto un prestito con obbligo di riscatto, ma il Chelsea spara alto. Allora Matteo Darmian potrebbe rappresentare un'alternativa poco costosa ma comunque valida, anche grazie alla sua duttilità.

