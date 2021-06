30 giu 2021 12:35

VENI, VIDI, VINCIC - LO SLOVENO SLAVKO VINCIC ARBITRERA’ BELGIO-ITALIA – IL FISCHIETTO FU ARRESTATO PER UN PRESUNTO GIRO DI PROSTITUZIONE, TRAFFICO DI ARMI E DROGA E SUBITO RILASCIATO PERCHE’ DIMOSTRO' DI NON AVERE RAPPORTI CON LE ALTRE PERSONE FINITE IN MANETTE: “SONO STATO INVITATO A UN PARTY IN UNA VILLA DOVE C’ERANO PERSONE CHE NON CONOSCEVO”