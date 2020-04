VENTOLA CONFIDENTIAL CON VIERI: “BRADLEY COOPER VOLEVA ATTACCARE BOTTONE CON MIA MOGLIE KARTIKA". E TU? "IO MI SONO INCAZZATO…” - "WILL SMITH MI INVITO' AL SUO COMPLEANNO. MA NON SONO ANDATO PERCHE’…" - E POI LA RAPINA SUBITA DA PIRLO (“VOLEVANO IL ROLEX. ANDREA È ANDATO NEL PANICO E GLI HA DATO PURE IL PORTAFOGLI"), IL KARAOKE DI ZANETTI E LO SCAZZO VIERI-ZAMPAGNA - VIDEO

L.A. Confidential. James Ellroy? No, Nicola Ventola: “A Los Angeles incontri tutti. Ero fuori da Starbucks a fumarmi una sigaretta e ho visto Bradley Cooper che stava attaccando bottone con mia moglie Kartika". E tu? "Io mi sono incazzato…”. L’ex attaccante di Bari e Inter dà spettacolo in diretta Instagram con Vieri tra battute, amarcord e cronache hollywoodiane. “Incontro in palestra Will Smith, inizio a parlare e mi ritrovo invitato al suo compleanno. Io e mia moglie, alla fine, non siamo andati perché Kelian (il figlio della coppia, ndr) era ancora piccolo. Io sto ancora dando le testate al muro..."

Ventola ricorda gli anni all’Inter: “Ho più karaoke con Zanetti che presenze in maglia nerazzurra”. E poi racconta della rapina subita da Pirlo a Milano: “Volevano il Rolex ma l’orologio non si staccava. Andrea è andato nel panico e gli ha dato pure il portafogli. Come si è spaventato…Poi mi ha confessato: 'Nicola, ho avuto paura. Se avessi potuto gli avrei dato anche la macchina…' Pirlo fa morire dalle risate. Nell’Under 16 era già vestito uguale: pantalone a sigaretta, doppiopetto, cravatta. Era avanti…”

Amicizie vere e scazzi di spogliatoio. L’attaccante di Grumo Appula rammenta l’esperienza all’Atalanta. Una volta Zampagna rilascia un’intervista in cui dice: “Vieri? A me non interessa, io tanto gioco”. Bobone, caricato dai compagni, gli risponde a brutto muso. “Tu non devi parlare di me. Non ti conosco, non gioco da un anno ma devi lasciarmi stare, io non so chi sei. Anche Colantuono rideva”. “Quante cazzate si fanno quando si è giovani”, commenta divertito Vieri.

“Il problema mio e tuo, ma soprattutto tuo, è che alle volte prima di parlare devi contare fino a dieci – ribatte Ventola - Noi non contiamo neanche fino a mezzo secondo. Abbiamo l’esempio con Maldini, Zanetti e Pirlo. Quelli contavano fino a cento..."

