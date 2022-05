VERA O NO NON IMPORTA: LA MAGLIA DELLA "MANO DI DIO" E' UN PEZZO DA COLLEZIONE - SOTHEBY'S HA ANNUNCIATO CHE LA MAGLIETTA INDOSSATA DA MARADONA IN ARGENTINA INGHILTERRA A MESSICO '86 È STATA VENDUTA PER CIRCA 8,8 MILIONI DI EURO, BATTENDO TUTTI I RECORD PER UNA MAGLIA SPORTIVA - LA VENDITA ARRIVA DOPO LE POLEMICHE DI DALMA MARADONA, LA FIGLIA DI DIEGO, CHE HA SOSTENUTO CHE LA MAGLIETTA IN VENDITA FOSSE...

Da www.corriere.it

La maglia indossata da Diego Maradona durante la partita tra Argentina e Inghilterra nel corso della Coppa del Mondo del 1986 è stata venduta per quasi 9,3 milioni di dollari (pari a circa 8 milioni e 800mila euro), battendo tutti i record per una maglia sportiva da collezione.

Lo ha annunciato la casa d’aste Sotheby’s. Il record precedente era detenuto da una maglia indossata dalla leggenda del baseball americano Babe Ruth alla fine degli anni ‘20, venduta nel 2019 per 5,6 milioni di dollari (5,31 milioni di euro). L’asta per vendita della maglia di Maradona era in corso online dal 20 aprile e si è conclusa stamattina.

La vendita arriva dopo diverse polemiche sul fatto che si trattasse o meno della maglia con cui Maradona aveva segnato il celebre gol di mano. La figlia di Maradona, Dalma, sosteneva infatti che non si trattasse della maglia usata dal Pibe de Oro nel secondo tempo, ma l’analisi scientifica effettuata dalla casa d’aste ha fatto sciogliere ogni dubbio. Almeno secondo l’ancora ignoto compratore.

Maradona da record: la maglia della «Mano di Dio» è il cimelio sportivo più pagato della storia

«Questa maglia storica è un ricordo tangibile di un momento importante non solo nella storia dello sport, ma nella storia del ventesimo secolo» ha sottolineato a fine asta Brahm Wachter, responsabile per le aste dell’abbigliamento e degli oggetti moderni di Sotheby’s. «Questa è probabilmente la maglia da calcio più ambita che sia mai arrivata all’asta, e quindi è giusto che ora detenga il record d’asta per qualsiasi oggetto del suo genere», ha concluso Watcher.

La maglia era stata posseduta dalla fine del celebre incontro di calcio da uno dei giocatori della squadra inglese che partecipò a quella partiva, vale a dire il centrocampista Steve Hodge, che scambiò la sua maglia con Maradona alla fine della gara che l’Inghilterra perse per 2-1. La gara è rimasta nella storia del calcio proprio per i due gol segnati da Maradona al 51’ e al 55’. Il primo ricordato per il gol di mano segnato dal fuoriclasse argentino e non visto dall’arbitro che convalidò. Un gol che scherzosamente Maradona attribuirà alla «Mano de Dios» e che da quel momento fu ricordato per sempre con questo soprannome.

La seconda rete è poi il «gol del secolo» ovvero il gol giudicato dalla Fifa come il più bello del ventesimo secolo (e fino ad oggi ancora giudicato il più bello di tutti i tempi) in cui Maradona partendo dalla sua metà campo scarta di fila sei giocatori, poi il portiere e segna, suscitando un’emozione senza pari in chi seguiva la diretta tv in mondovisione. Proprio il ricordo dell’emozione di quel giorno ha fatto aumentare a dismisura il valore di questo cimelio che non trova finora eguali nella storia dello sport.

