Dopo le prime clamorose rivelazioni di “Chi” sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che stanno monopolizzando l’estate del gossip, ci sono nuovi dettagli, che solo il nostro giornale è in grado di rivelarvi, che sposterebbero sensibilmente l’ago della bilancia a favore di Ilary. E così, mentre la conduttrice gioca a mostrare la propria sensualità su Instagram, aggiorniamo il nostro racconto con dettagli che faranno discutere.

Per prima cosa, proviamo a ricostruire la crisi coniugale che ha portato alla separazione. Ci sono due date che hanno segnato un profondo cambiamento nella vita di Totti: la prima è il 28 maggio 2017, quella dell' addio al calcio, la seconda è il 12 ottobre 2020, quando Francesco ha perso il padre. Due momenti in cui Ilary c'è stata, come sempre.

E stata lei, infatti, a tenere duro mentre una città piangeva la fine della carriera del Capitano, e lui viveva una confusione pari a quella del suo pubblico; e c'era anche due anni dopo, quando Enzo, l'amato padre di Totti, è morto a causa del Covid. Quel padre taciturno che aveva tenuto Totti attaccato a Roma, alla fa-miglia, alle radici. Ilary era al fianco del marito, a piangere con lui nelle lunghe notti insonni, per non turbare i figli con il loro dolore. Non è lì da ricercare la genesi della crisi coniugale.

Persone vicine alla coppia negano anche che sia colpa di alcuni messaggini captati da Totti sul telefono di Ilary, associati alle voci di un uomo misterioso a Milano. Secondo queste fonti, nonostante i sodali di Totti siano convinti del contrario, non esisterebbero né i messaggini che avrebbero indispettito Totti, né l'uomo misterioso. E confermano le voci che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle.

La prova? A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary la gestione dei propri social: nella sezione direct di Instagram di Totti, infatti, arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità. E questo avrebbe spinto Totti a riappropriarsi dei social, per evitare domande e sospetti. E arriviamo a Noemi Bocchi.

Lei e Totti si conoscono ad agosto del 2021 a un torneo di padel. Lei lo confessa agli amici, cercando di capire le intenzioni del Capitano. A settembre inizia la frequentazione, ma il segreto viene ben custodito dagli amici e, forse, dall'intera città, che tutto perdona ai propri eroi.

E questo nonostante Totti porti Noemi negli stessi luoghi dove era stato con Ilary. Pubblicamente Totti e Ilary parlano del desiderio del Capitano di avere un quarto figlio e della prudenza della conduttrice, secondo la quale "tre è il numero perfetto". La carriera di Ilary è molto intensa, sull'asse Roma-Milano: prima Star in the star (da settembre a ottobre) e poi L'Isola dei famosi (da marzo a giugno). Anche Totti è spesso via per partecipare a tornei di calcio e padel. Siamo a ottobre e i rapporti si raffreddano. È un lento allontanarsi, fra un messaggio e una telefonata prima che decolli un aereo o che parta un treno, il suono delle voci diventa un rumore di fondo ed è difficile percepire le sfumature.

Totti sembra cambiato, ma molte cose sono cambiate nella sua vita, potrebbe essere una fase di transizione. A febbraio, Dagospia lancia la bomba: Totti frequenta Noemi Bocchi, ecco le loro foto allo stadio. Ilary, a questo punto, chiede conto al marito di questa rivelazione, e lui risponde più o meno così: "Pensi che, se avessi una amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?".

E aggiunge che, al massimo, si sarà fatto un selfie come con tante altre tifose. C'era un saggio che diceva: "Se vuoi nascondere un elefante in una piazza, riempi la piazza di elefanti", ma Ilary crede alle parole di Totti, al punto da andare in televisione a smentire seccamente queste voci, come a Verissimo, dall'amica di sempre Silvia Toffanin.

Poi, a marzo, arriva L'Isola dei famosi. Ilary si concentra sul programma, al punto che nessuno percepisce le difficoltà che sta affrontando nella vita privata. Perché di cose, in quei mesi, ne accadono. Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi. Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda.

Un modo, anche, per sviare ogni sospetto. Quando "Chi" pubblica, due settimane fa, le foto di Totti che entra a casa di Noemi, quindi, Ilary ha solo la conferma di ciò che già sapeva, anche se, questa volta, deve intervenire pubblicamente. Quella di separarsi è una scelta che era nell'aria, che è stata meditata a lungo, e che non poteva più essere rimandata. Ma Totti e Blasi non hanno trovato un accordo sulla forma.

Per questo i due comunicati diversi, per questo Ilary si limita a poche parole. C'è stato bisogno dell'ultima, drammatica, conferma. Senza, magari, essersi detti la verità fino in fondo. Adesso Ilary torna a Sabaudia, in quello che è stato per anni il tempio del suo amore familiare. Non sarà mai più come prima. Non lo sarebbe stato comunque, anche se la conduttrice avesse voluto chiudere gli occhi e andare avanti, come in un certo senso suggeriva Totti, per il bene dei figli. Ammesso che fosse quello, il bene, per loro e per i loro genitori.

