Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, da secoli sono convinto che un calciatore di valore (e dunque uno molto intelligente, perché si gioca con la testa e con i piedi che fanno da accessori)) se ne mette in tasca quattro o cinque che fanno altri mestieri. Gianni Rivera, Gigi Buffon, Andrea Pirlo, Sandro Mazzola, sono stati personaggi che hanno pochi rivali negli altri comparti della vita civile.

La loro testa era superiore. La loro valutazione di tutto ciò che gli stava attorno, uomini e situazioni

Ieri Claudio Marchisio è stato come loro magnifico. Gli sono venuti in casa armati, hanno puntato una rivoltella alla testa sua e di sua moglie, si sono portati via dei valori. Lui è stato adamantino.

Ha detto che è da “balordi” puntare la rivoltella alla testa di una donna, ma che non per questo vuole sfruttare l’occasione di vita maledetta che gli è toccata per sfanculare l’una o l’altra etnia reputata la più atta ai malviventi. Ha detto poche parole. Non ha fatto propaganda, non ha schiamazzato, non s’è gonfiato le gote di parole aggressive contro chicchessia e purchessia come fa il grosso dell’orda contemporanea in mezzo alla quale viviamo.

E’ stato all’altezza di quando stava al cuore della mediana juventina, e nobilmente difendeva e contrattaccava e colpiva a metterla dentro. Un calciatore, un atleta, un uomo, tutto quanto di meglio. Uno con cui mi piacerebbe stare a chiacchierare una serata, mi piacerebbe moltissimo. A differenza che con i giurati del premio Strega, uomini piccoli così.

