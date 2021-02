LA VERSIONE DI MUGHINI - IL NAPOLI VINCE 1-0 SENZA AVERE MAI TIRATO IN PORTA E A PARTE QUEL RIGORE CHE DIRE ROCAMBOLESCO È NIENTE. NON CHE LA JUVE ABBIA CREATO O INVENTATO CHISSÀ CHE. E’ IL CALCIO, BELLEZZA. LA SCONFITTA PROBABILMENTE CACCIA VIA DEFINITIVAMENTE LA JUVENTUS DAL GIRO SCUDETTO…

Giampiero Mughini per Dagospia

la manata di chiellini in napoli juventus

Caro Dago, quali cose stranissime succedono in un campo di calcio e seppure stia io dicendo di un Napoli-Juventus 1-0 che probabilmente caccia via definitivamente la Juventus dal giro scudetto.

Nel primo tempo non era successo nulla di nulla, assolutamente nulla, i due portieri avrebbero potuto benissimo andare a vedere un film porno nel quartierino attorno allo stadio senza che questo alterasse minimamente il risultato. O meglio una cosa era successa.

napoli juventus

Che arrivasse un cross dei napoletani al centro dell’area juventina e che il dottor Chiellini nell’andare su in aria deponesse gentilmente il suo braccio sul volto di un giocatore napoletano che non aveva la benché minima possibilità di disturbare il portiere juventino che stava raccogliendo la palla senza turbamenti di sorta.

insigne esulta dopo il gol in napoli juventus

Quanto al contatto tra Chiellini e l’avversario ho usato con attenzione il verbo “deporre”, un contatto che in un autobus all’ora di punta succede ogni trenta secondi. Naturalmente il giocatore napoletano stava lì a torcersi per terra come se lo avessero frustato a morte. L’arbitro va al Var e concede il rigore, che Insigne tira benissimo. 1-0. Niente da dire, nel calcio il rigore è quando l’arbitro fischia e non c’è nulla da aggiungere.

il fallo di chiellini in napoli juventus

Nel secondo tempo è tutta un’altra partita con la Juve che sovrasta e annichilisce l’avversario. 6-7 palle gol, non una di meno. Palle che rimbalzano innanzi al portiere napoletano e che basterebbe un soffio a spingerle dentro, il portiere napoletano che oppone tutto del suo corpo gigantesco. La palla non entra, no, no, tranne una volta che il fuorigioco di uno o due bianconeri era lampante.

I napoletani superano la metà campo una o due volte, non di più, e ci mancherebbe che si affannassero a farlo. A Ronaldo la palla buona arriva una o due volte, ma c’è sempre un difensore napoletano a rendergli le cose difficili se non impossibili. La palla non entra, no, no. Il Napoli vince 1-0 senza avere mai tirato in porta e a parte quel rigore che dire rocambolesco è niente. Non che la Juve abbia creato o inventato chissà che. E’ il calcio, bellezza.

napoli juventus il fallo di cuadrado su lozano in napoli juventus cristiano ronaldo