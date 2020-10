LA VERSIONE DI MUGHINI – "IL BARCELLONA È STATO SUPERIORE. LA JUVE NON REGGE IL CONFRONTO CON LE GRANDI SQUADRE EUROPEE. CI METTEREI LA FIRMA SE ARRIVASSIMO AI QUARTI DI FINALE DELLA CHAMPIONS" – I TRE GOL ANNULLATI A MORATA. E POI CHIESA, DYBALA E KULUSEVSKI "CHE UNA GIOCATA NON L’HANNO FATTA MAI" - CAPELLO A “SKY”: "BARCELLONA SUPER, LA JUVE E’ STATA FORTUNATA A PERDERE SOLO 2-0". MARIANELLA: "L’UNICA CRITICA CHE SI PUO’ FARE AL BARCELLONA DI STASERA E’ LA MAGLIA"- VIDEO

scusate ma ero andata in bagno e mi sono persa il goal di Dembele . Porca ****** pic.twitter.com/BgUa5hiRlc — ? (@gibzayn) October 28, 2020

Giampiero Mughini per Dagospia

juve barcellona messi

Caro Dago, serata tristissima. Alla gran domanda che noi tutti ci facevamo alla vigilia di questo Juve-Barcellona allo Stadium di Torino, e cioè quanto valesse la Juve attuale se raffrontata alle grandi squadre europee, la risposta è purtroppo semplice.

Non regge il confronto, come dimostra lo 0-2 patito dai bianconeri in casa, e anche se ben tre gol sono stati annullati a Morata per fuorigioco di cui l’ultimo una vera cialtronata perché il polpaccio sinistro di Morata ballonzolava oltre la linea difensiva dei blaugrana. No, non è questo il punto.

juve barcellona demiral messi

Il Barcellona è stato superiore, giocava e teneva la palla come voleva, perforava tutte le volte che attaccava, ha giocatori davanti che con la palla fanno quello che vogliono, due o tre volte che potevano mettere la palla dentro non ci sono riusciti per strafottenza.

Andrea Pirlo ha messo in campo la migliore Juve possibile tenendo presente che Ronaldo è risultato positivo al Covid. Aveva quattro meravigliosi giocatori d’attacco - Morata, Chiesa, Dybala, Kulusevski - , più di questo non si può, e senza contare Cuadrado che l’attacco lo appoggia come pochi altri. Ebbene Chiesa, Dybala, Kulusevski una giocata ad aggredire non l’hanno fatta mai, non una.

juve barcellona morata

Mai, mai. Quando andavano avanti, prima o poi quelli del Barcellona gli sbarravano la strada e senza neppure faticare troppo. Al contrario, quando quelli del Barcellona andavano avanti, prima o poi il varco lo trovavano e meno male che in porta abbiamo un gran portiere polacco. E’ andata così, non c’è niente da fare. E beninteso che non tutte le squadre avversarie valgono il Barcellona. Per quello che ho visto ci metterei la firma se arrivassimo ai quarti di finale della Champions. La firma.

GIAMPIERO MUGHINI

juve barcellona morata juve barcellona morata juve barcellona juve barcellona