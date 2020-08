https://m.dagospia.com/anche-con-la-canicola-john-elkann-suda-freddo-i-suoi-guai-arrivano-dalla-juve-e-ferrari-243722

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, era tutto fuorché imprevedibile che la Juve dell’annata 2019-2020 venisse buttata fuori dalla Champions da una squadra francese arrivata al settimo posto nel campionato transalpino.

La Juve di stasera (inutile vittoria 2-1 contro il Lione a Torino) aveva già dato il suo peggio perdendo a Lione contro la squadra francese 0-1. Volevate che un allenatore esperto del calcio italiano come Rudi Garcia non sapesse difendere il piccolo ma cruciale vantaggio?

Lo ha fatto eccome, e tanto più che nei primi minuti gli è arrivato in dono un rigore di cui non so dire se fosse buono o fasullo. E comunque è stato compensato da un altro rigore altrettanto fasullo a favore della Juve. Poi c’è stato un prodigio di Ronaldo, un tiro all’incrocio di sinistro, 2-1. Poi venti minuti di niente.

È una Juve che meritava le ultime sfide di Champions? Non mi sembra proprio. È la Juve più debole degli ultimi 9 anni. Tutta colpa di Maurizio Sarri? Non credo, non lo credo affatto. Sarebbe troppo semplice da spiegare così. È una squadra mediocre, tutto qui. Succede nello sport. Succede eccome.

