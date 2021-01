LA VERSIONE DI MUGHINI – "LA JUVENTUS S’È GUADAGNATA LA SUPERCOPPA BATTENDO IL NAPOLI 2-0 MA LE COSE SUL CAMPO SONO STATE DA CARDIOPALMA PER NOI TIFOSI JUVENTINI. SZCZESNY È STATO IL MIGLIORE DEI BIANCONERI - QUESTA VITTORIA RISOLLEVA IL MORALE DELLA TRIBÙ JUVENTINA DOPO L’INTER? UN PO’. QUESTA PARTITA ACCENDE RINNOVATE SPERANZE SULL’ESITO DEL TORNEO? NON PARTICOLARMENTE, E NON LO DICO PER SCARAMANZIA" – VIDEO

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, e dunque la Juventus s’è guadagnata la Supercoppa battendo il Napoli con un 2-0 che è più secco e perentorio di come sono andate le cose sul campo. Che sono state da cardiopalma per noi tifosi juventini. Prima, quando stavamo sull’1-0 e più precisamente al 78° un bizzarro rigore giustamente accordato al Napoli, e dico bizzarro perché nell’area juventina la palla era saldamente nei piedi di un bianconero quando alle sue spalle è sbucato Mertens che s’è immolato facendosi mollare un calcio nel polpaccio.

Poteva essere 1-1 e invece Insigne ha messo la palla fuori. Sette o otto minuti dopo - siamo sempre sull’1-0 - arriva un traversone da destra che viene colpito alla men peggio da una gamba napoletana. La palla schizza verso la rete e ci entrerebbe non fosse per una gamba di Szczesny che miracolosamente la intercetta e la respinge. Due minuti dopo su un contropiede la facile rete di Morata.

Inutile dire che il primo gol juventino portava il marchio di CR7, quello tra tutti gli juventini che più era entrato in campo con la rabbia di cancellare l’umiliazione patita domenica scorsa contro l’Inter. Da non dimenticare che il nostro portierone è stato il migliore dei bianconeri, dato che nel primo tempo aveva parato un bruciante colpo di testa tiratogli da 80 cm. di distanza.

Il calcio si conferma lo sport più strano al mondo e tanto più quando un trofeo lo si assegna sulla base di una partita secca. La Juve ha perduto la finale di Supercoppa in anni in cui aveva dominato il torneo e stravinto lo scudetto, e lo stesso è stato della partita finale di Champions giocata contro il Milan. Nel torneo il Milan era dietro alla Juve di non ricordo più se 12 o 14 punti. La finale secca di Champions la vinsero i rossoneri, e meritatamente.

Questa vittoria risolleva il morale della tribù juventina, mai sceso talmente in basso come dopo la maledetta sconfitta con l’Inter? Un po’. Se sì o no questa partita accende rinnovate speranze sull’esito del torneo? Non particolarmente, e non lo dico per scaramanzia.

GIAMPIERO MUGHINI

