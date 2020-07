16 lug 2020 00:43

LA VERSIONE DI MUGHINI - NON SO SE DOPO IL 3-3 CON IL VALOROSO SASSUOLO LA JUVE RESTI LA FAVORITISSIMA PER LO SCUDETTO. I NOVE GOL PRESI IN DUE PARTITE E MEZZA, LA JUVE PRIMA DI ANTONIO CONTE E POI DI ALLEGRI CI METTEVA 16-18 PARTITE AD INCASSARLI. ALTRO CHE IL “BEL GIOCO” CHE DOVEVA VENIRE DALL’ARRIVO DI QUEL GRANDE UOMO DI CALCIO CHE È TUTTAVIA SARRI. DI CERTO UNA JUVE COSÌ IN CHAMPIONS È DIFFICILE CHE SQUILLI. MOLTO DIFFICILE. FORSE IMPOSSIBILE – VIDEO