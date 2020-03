8 mar 2020 23:13

LA VERSIONE DI MUGHINI - NON SO SE IL TORNEO DI SERIE A SARÀ QUEST’ANNO CONFERMATO O NON INVECE ANNULLATO. SIAMO NEL PIENO DI UNA TEMPESTA. DETTO TUTTO QUESTO, UNA BELLISSIMA PARTITA. LA MIGLIORE JUVE DELL’ANNO 2019-2020 CONTRO UN’INTER A DIR POCO OTTIMA. ABBIAMO FATTO UN PRIMO GOLLETTO, POI È SUCCESSA UNA COSA. CHE È ENTRATO IN CAMPO UN GIOCATORE CHE HA NOME DYBALA…