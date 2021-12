LA VERSIONE DI MUGHINI - "SULLA MORTE DEL NO-VAX DIVO DE LA ZANZARA, FIGURIAMOCI SE QUALCUNO POSSA ESSER “CONTENTO” DEL FATTO CHE UNA VITA È STATA SPEZZATA, PERÒ QUALCOSA IN PIÙ SULLA TRASMISSIONE CONDOTTA DA CRUCIANI LA VORREI DIRE. ULTIMAMENTE HA PRESO A DARE VOCE A UNA GALLERIA DI MOSTRI CHE SCHIAMAZZANO E PONTIFICANO, E PIÙ MOSTRI E PIÙ BELLUINI SONO E MEGLIO È. SE SCHIAMAZZANO DA UNA RADIO QUANDO IO STO CENANDO MI ALZO E…"

GIAMPIERO MUGHINI per Dagospia

Caro Dago, a proposito del no-vax morto di Covid che era un divo della trasmissione radiofonica condotta da Giuseppe Cruciani, comincio con l’augurare al mio amico Beppe di poter fare ancora per cent’anni il gran capo di quella trasmissione del secondo pomeriggio. Quanto alla morte del suddetto no-vax sessantunenne, figuriamoci se qualcuno possa esser “contento” del fatto che una vita è stata spezzata, e con questo ho esaurito le parole da dire su questo caso drammatico.

Beppe ci mette però del suo, a quanto leggo. Dice di spregiare la “cupola del politicamente corretto” che vorrebbe decidere chi invitare in una trasmissione radiofonica e chi no, Figuriamoci se un solo istante dei miei ottant’anni bell’e suonati io sia stato dalla parte del “politicamente corretto” di qualsiasi lega esso sia, un atteggiamento mentale con il quale mi ci pulisco le scarpe. Qualcosa in più sulla trasmissione di Beppe però ne vorrei dire.

Fin dai suoi debutti la sua tonalità di fondo - totalmente irrispettosa del “luogomunismo” di sinistra che nei mass media l’aveva fatta da padrone per decenni - mi piaceva molto. La ascoltavo tutte le volte che potevo e, unica eccezione alla legge per me sacra del non fare mai nulla gratis, molto volentieri rispondevo tutte le volte che Beppe mi chiamava a interrogarmi e sollecitarmi.

E’ stato così per alcuni anni. Finché Beppe non ha preso una strada diversa, una strada apparentemente in discesa. Quella di dare voce a una galleria di mostri che schiamazzano e pontificano, e più mostri e più belluini sono e meglio è, e il povero David Parenzo se si arrischia a dire qualcosa contro di loro in nome della decenza mentale ne viene bersagliato di insulti.

Non ho nulla contro i mostri se stanno a casa loro, a covare le loro turpitudini. Se invece schiamazzano da una radio quando io sto cenando da solo in cucina, attorno alle 19.30, mi alzo e vado a spegnere la radio. E resto a cenare in silenzio, ciò che è molto triste se lo raffronto agli anni d’oro della “Zanzara”, quando il dire controcorrente di Beppe quasi lo applaudivo a scena aperta. Pazienza. Così va il mondo. Auguroni Beppe.

