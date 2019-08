LA VERSIONE DI WANDA NARA: "HANNO DETTO CHE MAURO ICARDI MI AVEVA MESSO LE CORNA CON UNA TRANS: NON È VERO, PER ADESSO NON LE PIACCIONO” – A “TIKI TAKA” LA PROCURATRICE-SHOWGIRL HA SMENTITO ANCHE DI ESSERE INCINTA: “NON LO SONO. MAGARI ERA QUALCHE HAMBURGER IN PIU’…” – INTANTO I VERTICI DELL’INTER RIBADISCONO CHE ICARDI NON RIENTRA PIU’ NEL PROGETTO TECNICO DI CONTE

Andrea Sanna per novella2000.it

wanda nara

A Tiki Taka parla Wanda Nara: l’argentina è incinta ed è stata tradita da Mauro Icardi con una trans?

Non c’è pace per la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. I due sono ripetutamente al centro della cronaca sportiva, ma anche tra i nomi più gettonati del gossip nostrano. Di recente è spuntata la notizia che l’argentina sia incinta e in attesa del sesto figlio, ma al contempo si parla di presunta infedeltà da parte del calciatore nei suoi riguardi. La trans Guendalina Rodriguez ha infatti raccontato che il bomber nerazzurro avrebbe tradito sua moglie con lei. Per questo Wanda ha svelato la sua verità una volta per tutte.

la trans guendalina rodriguez 9

Solo qualche mese fa, Guendalina ha dichiarato di essersi spinta oltre con uno dei giocatori più amati e chiacchierati dell’ultimo periodo: Mauro Icardi. Le sue confessioni, che vi riporteremo qui di seguito, hanno fatto il giro del web. Ecco il racconto della Rodriguez a tal proposito:

“Non facciamo i moralisti! Sapete quanti uomini sposati o fidanzati e con famiglie e figli vengono con noi trans? A voglia! ci pagano molto profumatamente. anche io sono stata bene a letto con Mauro Icardi perché è versatile ?????“.

E ha poi aggiunto sempre facendo riferimento a Wanda Nara e Icardi:

“Qual è il problema ho fatto l’amore con Mauro Icardi non sarò né la prima e né l’ULTIMA trans. Ora pubblico la foto della stanza di una notte di albergo dove io e Mauro Icardi ci siamo scambiati 4 chiacchiere. Presto dirò la verità con delle foto. mi spiace che ci sono moglie e figli di mezzo”.

wanda nara 2

la trans guendalina rodriguez 8

Ha sottolineato in quell’occasione Guendalina Rodriguez. Ovviamente il pettegolezzo non è passato inosservato ed è giunto ai diretti interessati, vale a dire Wanda Nara e Mauro Icardi. Se il giocatore ha preferito mantenere il silenzio sulla questione, non è dello stesso avviso sua moglie, che a Tiki Taka ha svelato la sua verità.

Wanda Nara è stata tradita dal giocatore ed è incinta? Ecco cosa ha detto la procuratrice…

La verità di Wanda Nara su Mauro Icardi

Non è la prima volta che Guendalina Rodriguez rende nota la notizia di aver trascorso delle notti di passione con una decina di vip. Da Andrea Dal Corso a Gennaro Lillio, tutti hanno negato di aver avuto a che fare con lei. Stavolta la trans ha divulgato il nome di Mauro Icardi come suo possibile amante.

la trans guendalina rodriguez 1

Tra l’altro gossip portato alla luce in concomitanza con la presunta gravidanza della moglie dell’atleta. Wanda Nara, co-conduttrice di Tiki Taka al fianco di Pierluigi Pardo, ieri sera nel corso della trasmissione ha colto l’occasione per rivelare la sua verità visto quanto circola nell’ultimo periodo sul suo conto:

“Hanno detto che io ero incinta e non sono incinta. Magari era qualche hamburger in più! Hanno detto che Mauro mi aveva messo le corna con una trans: non è vero, per adesso non le piacciono”.

Dunque smentito l’arrivo del bebè così come il tradimento di suo marito con una trans. L’argentina ha poi proseguito parlando anche di calcio-mercato. Ecco cos’ha detto Wanda Nara a tal proposito:

mauro icardi e wanda nara

“Non è roba uscita sui social network, è roba uscita sui giornali. Si era detto che c’era un accordo con la Juve nei primi giorni e non era vero. Si era detto che io ero in segreto a Napoli ma non vado a Napoli da sette anni. Ci sono state proposte che nessuno avrebbe rifiutato ma lui ha detto di no per rimanere all’Inter. Io ho lavorato lo stesso, perché sono una professionista, ma lui dall’inizio ha detto che era fuori dal mercato”

La procuratrice dunque ha negato anche il possibile trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus o al Napoli. Il giocatore, ora come ora, resterà all’Inter e tenterà di convincere mister Conte a tutti i costi, nonostante sia stato spodestato dal numero di maglia, il 9, e dal ruolo di capitano e perno della squadra. Wanda Nara, sempre molto decisa, è certa che suo marito non l’ha tradita con la trans e ha confermato di non essere incinta.

la trans guendalina rodriguez 12 la trans guendalina rodriguez 11 la trans guendalina rodriguez 3 la trans guendalina rodriguez 4 la trans guendalina rodriguez 2 la trans guendalina rodriguez 7 wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara wanda nara icardi icardi wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara wanda nara icardi wanda nara wanda nara wanda nara la trans guendalina rodriguez 10 icardi wanda nara

Come reagirà ora Guendalina Rodriguez alle parole di Wanda Nara?

icardi wanda nara wanda nara WANDA NARA wanda nara wanda nara la trans guendalina rodriguez 5 wanda nara 1 wanda nara, agustina gandolfo sofi herrera 1 wanda nara e agustina gandolfo 2 wanda nara, mauro icardi, lautaro martinez e agustina gandolfo wanda nara icardi wanda nara wanda nara icardi la trans guendalina rodriguez 6