VERSTAPPEN CALA IL POKER – IL PILOTA DELLA RED BULL CONQUISTA IL QUARTO MONDIALE DI FORMULA 1 DI FILA – ALL’OLANDESE È BASTATO IL QUINTO POSTO NEL GP DI LAS VEGAS, VINTO DA RUSSELL DAVANTI A HAMILTON E SAINZ – VERSTAPPEN: “LA SCORSA STAGIONE ERA STATA MOLTO MIGLIORE. QUEST’ANNO ABBIAMO AVUTO UN PERIODO DURO MA HO MANTENUTO LA CALMA” – NUOVO SCAZZO IN CASA FERRARI. LECLERC FURIOSO CON SAINZ: “ESSERE GENTILE MI FREGA SEMPRE, CAZZO” – VIDEO

F1: VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO PER LA QUARTA VOLTA

max verstappen - quarto titolo mondiale di f1

(ANSA) - Max Verstappen, quinto nel Gp di Las Vegas, ha vinto il mondiale di Formula 1 2024, conquistando il suo quarto titolo consecutivo al volante della Red Bull. All'olandese bastava chiudere il Gp davanti alla McLaren di Lando Norris, sesto al traguardo, per garantirsi il trionfo con due gare di anticipo.

Dietro alle Ferrari si è classificato Verstappen, che si è accontentato di controllare il rivale, Lando Norris, che ha chiuso al sesto posto, per avere la certezza di conquistare il suo quarto titolo mondiale consecutivo. Al settimo posto l'altra McLaren di Oscar Piastri, davanti alla Haas di Niko Hulkenberg, alla RB di Yuki Tsunoda e alla Red Bull di Sergio Perez a completare la top-10.

F1: VERSTAPPEN "STAGIONE LUNGA E DURA, CHE ORGOGLIO IL TITOLO"

(ANSA) - "È stata una lunga stagione, abbiamo iniziato in modo incredibile, con tante vittorie, ma poi abbiamo avuto un periodo duro, ma come squadra siamo rimasti uniti e abbiamo continuato a lavorare sui miglioramenti e ce l'abbiamo fatta. Sono incredibilmente orgoglioso". Lo ha detto Max Verstappen al termine del Gp di Las Vegas.

"Essere qui come quattro volte campione del mondo è qualcosa che non avrei mai pensato possibile, quindi al momento mi sento solo sollevato e anche molto orgoglioso", ha ribadito l'olandese. "La scorsa stagione era stata molto migliore, con tante vittorie ma questa mi ha insegnato molto, anche se è stata molto impegnativa, anche a livello personale - ha detto ancora Verstappen -. Io ho mantenuto la calma, il team mi ha dato davvero un sostegno enorme spingendo sempre, in pista e in fabbrica, per darmi una macchina speciale".

"L'anno prossimo? Ci sarà una battaglia con diversi team in lizza, ma intanto finiamo bene questa stagione e poi prendiamoci un po' di riposo prima di pensare al 2025".

LECLERC FURIOSO CON SAINZ A LAS VEGAS: “ESSERE GENTILE MI FREGA SEMPRE”

Estratto dell’articolo di www.repubblica.it

leclerc sainz

Alta tensione fra Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco, che ha chiuso quarto alle spalle del compagno di squadra, si è infuriato nel team radio con il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi. “Ho fatto il mio lavoro, ma parlare in modo gentile mi frega sempre, caz…, sempre. Non è nemmeno essere gentili, è solo essere rispettosi. So che devo stare zitto, ma a un certo punto è sempre lo stesso, quindi...”.

A Sainz, che dalla prossima stagione lascerà il sedile a Lewis Hamilton, era stato ordinato di non sorpassare Leclerc, cosa che invece è accaduta. “Abbiamo detto a Sainz di non superarti”, ha detto Bozzi. “Prova a dirglielo in spagnolo”, la replica di Leclerc. […]

