11 set 2020 17:10

VETTEL, L’ULTIMO SGARBO ALLA FERRARI-ANNUNCIA IL PASSAGGIO ALLA ASTON MARTIN PRIMA DELLA FESTA DEL CAVALLINO AL MUGELLO PER LA MILLESIMA GARA IN F1 - IL TEDESCO, CHE A MARANELLO HA FALLITO NON CONQUISTANDO IL TITOLO, SCEGLIE LE PAROLE PIU’ SBAGLIATE PER COMUNICARE IL SUO ADDIO: “SONO RIMASTO IN F1 PER LOTTARE PER LE POSIZIONI IN ALTO, NON PER QUELLE IN FONDO. CREDO CHE IL NUOVO TEAM MI DARÀ QUESTA POSSIBILITÀ” (SICURO?) – QUELL’ASSE TRA STROLL, PATRON DI ASTON MARTIN E TOTO WOLFF…