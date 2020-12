diego armando maradona in yacht nel 1986

MARADONA E WANDA NARA, QUELLA NOTTE TREMAVANO I MOBILI..."

Da www.corrieredellosport.it

Con la scomparsa dell'ex Pibe de Oro torna a far discutere sui social l'indiscrezione di qualche tempo fa secondo la quale ci sarebbe stato un flirt tra Maradona e Wanda Nara, attuale moglie del bomber ex Inter Mauro Icardi.

icardi wanda nara

Una notte di fuoco tra Diego e la soubrette argentina. La voce, sempre smentita dall'attuale moglie dell'interista Mauro Icardi, circola da tempo in Argentina. A scatenare i gossip fu Mirtha Legrand: «Fui testimone uditiva del loro incontro», rivelò due anni fa in un'intervista a 'La Nación' l'attrice e presentatrice molto celebre in Patria. «Mi ricordo che a volte si era parlato di qualche loro uscita.

MIRTHA LEGRAND

Io stavo pranzando a Mar del Plata, sulla Costa Galaba, e quando stavo per uscire mi si avvicinò lei che mi disse "Perché non mi inviti nel tuo programma?". Io le risposi: Sei quella che è stata con Maradona? Ieri notte non mi avete fatto dormire».

Maradona e Wanda, ecco cosa successe quella notte

A quanto sembra - scrisse 'La Nacion' - la bionda e l'ex calciatore avrebbero vissuto una notte di passione nella stanza vicina a quella della Legrand, impedendole di prendere sonno: «Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano.

allenamento di wanda nara 1

Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa. Fui testimone uditiva dell'incontro». Dichiarazioni che fecero ovviamente fatto rumore in Argentina e alle quali è probabilmente rivolto un post Instagram di Wanda Nara: «Non vivere dando spiegazioni, i tuoi amici e la tua famiglia non ne hanno bisogno e il resto della gente non è importante...».

Icardi nella bufera per una foto

Ha avuto un'ampia eco mediatica l'omaggio del PSG a Diego Armando Maradona, ma non per la nobiltà del gesto, una foto con tutta la rosa transalpina stretta attorno alla maglia numero 10 della Seleccion argentina, "di proprietà" del Pibe de Oro ad imperitura memoria, bensì per l'espressione assunta da Mauro Icardi al momento dello scatto. Il popolo del web ha notato un sorriso nel volto dell'ex attaccante dell'Inter.

WANDA NARA SI FA I SELFIE BOLLENTI, ANCHE ICARDI IGNORA MARADONA PER UN MOTIVO PRECISO

wanda nara si fa fotografare le chiappe dal figlio

Da www.leggilo.org

diego armando maradona con claudia villafane e un'altra donna a st tropez nel 1998

L’attaccante del Psg e la moglie hanno completamente ignorato la morte di Diego Armando Maradona. Il loro silenzio è apparso davvero assordante, in quanto si tratta di due argentini, forse gli unici, a non aver celebrato la scomparsa del campione. Ma come mai questo silenzio dei due?

Le ragioni vanno indietro negli anni, e portano alla luce un rapporto non idilliaco tra il calciatore e la moglie di Icardi. Il motivo dello screzio risale proprio nella loro relazione, mai accettata dal Pibe de Oro. In queste ore in tutto il mondo tantissime sono state le parole di stima ed affetto nei confronti del campione che ha fatto versare lacrime non solo ai suoi tifosi in argentina ma anche ai napoletani. La città partenopea infatti non ha mai dimenticato il campione che da solo è riuscito a riscattare un popolo grazie alle vittorie nel calcio.

diego armando maradona festeggia il 35esimo compleanno con la moglie e l agente guillermo coppola 1996

Wanda Nara ed Icardi sono rimasti ‘sordi’ a questo richiamo, nonostante si sia forse all’argentino più famoso di tutti i tempi. Nemmeno di fronte alla morte di un campione i due hanno voluto fare un passo indietro, tanto che nemmeno una parola è stata pronunciata sull’argomento. Il motivo come detto risiede nel difficile rapporto tra Maradona e la famiglia Icardi. Il calciatore infatti ha ‘soffiato’ la moglie di un ex campione di squadra.

L’argentino Maxi Lopez infatti era sposato con la bellezza argentina, che poi è passata con l’attuale attaccante del Psg. Un ‘tradimento’ mai digerito dall’argentino, che ha avuto spesso dichiarazioni pesanti contro Icardi. “Ai miei tempi non si guardava nemmeno la moglie di un compagno di squadra. Se fosse accaduta una cosa del genere avremmo passato ore a prendere a pugni il responsabile”. Tante le accuse tra la coppia ed il campione argentino. Il loro silenzio è così spiegato. E voi, cosa ne pensate di questo loro atteggiamento?

diego armando maradona con la danzatrice del ventre tanyeli

“QUELLA NOTTE MARADONA E WANDA NARA NON MI FECERO DORMIRE”, LA CLAMOROSA RIVELAZIONE DI UNA CELEBRE ATTRICE ARGENTINA: “FUI TESTIMONE UDITIVA DEL LORO INCONTRO. NON SO COSA FACEVANO, SI MUOVEVANO I MOBILI” – E QUELLA STORIA SUGLI SLIP DI DIEGO… MARADONA, UBRIACO ALLA GUIDA DELLA SUA AUTO, NON RIESCE A PARLARE

diego armando maradona e la moglie claudia a l'avana nel 2000

UNA PESCIONA DI NOME WANDA - LA MOGLIE DI ICARDI E' RIUSCITA A NON LAVORARE MAI MA E' UN'AFFARISTA SPIETATA, E’ VAMP MA NON SVAMPITA, MADRE DI 5 FIGLI E PANTERONA DEI SOCIAL - SUA NONNA ROSA L'HA DEFINITA “BUONA MA TERRIBILE”, RIMPROVERANDOLA DI NON AVERLA MAI PIÙ VISTA - NON AVEVA VOGLIA DI COMPLETARE GLI STUDI, SI LIMITÒ ALLA SCUOLA SECONDARIA, EVITÒ L'UNIVERSITÀ, SCELSE IL TEATRO - IL DIVORZIO DA MAXI LOPEZ LE GARANTÌ SEI MILIONI DI DOLLARI…

diego armando maradona con la moglie claudia a saint tropez nel 1998

GIRAMENTI DI PIBE (DE ORO) – MARADONA DEMOLISCE ICARDI: "NON SARÀ MAI BATISTUTA" – BORDATE ANCHE A ZANETTI (“E’ IL RAPPRESENTANTE DI MAURITO”) E A WANDA NARA – LA FRECCIATA AL CT DELL’ARGENTINA SAMPAOLI: "HIGUAIN NON CONVOCATO? IRRISPETTOSO"

SCOPARE (E NON SEGNARE) COSTA - MARADONA CONTRO ICARDI: “È UN TRADITORE, AI MIEI TEMPI L’AVREMMO PICCHIATO A TURNO” - MA MAURITO SE NE SBATTE E PUBBLICA FOTO CON LA SUA BONAZZA WANDA

