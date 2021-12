UN VIAGGIO, UN FIGLIO O UN P… - QUALE E' LA RICHIESTA INTIMA DI WANDA CHE HA MANDATO IN TILT ICARDI? DOPO LO SCANDALO HOT CON LA CHINA SUAREZ LA SHOWGIRL ARGENTINA AVREBBE CHIESTO A MAURITO UNA PROVA D’AMORE. IL CENTRAVANTI CON IL TESTOSTERONE FUORI CONTROLLO DOPO AVER INVITATO I FAN A INDOVINARE LA RICHIESTA, L’HA SVELATA SUI SOCIAL - INTANTO LA CHINA SUAREZ DOPO UN TUFFO IN PISCINA SI E’ ROTTA IL MENTO. LE PERCULATE SI SPRECANO: “E’ STATA LA MALEDIZIONE DI WANDA”

Da corrieredellosport.it

wanda nara icardi

Vacanze in Argentina per i coniugi Icardi che dopo lo scandalo China Suarez hanno finalmente ritrovato la serenità. L'attaccante del Psg ha raggiunto la showgirl e i figli nella casa di Nordelta per trascorrere le feste. Tra pranzi, cene e party in piscina Icardi e Wanda hanno avuto anche il tempo di rispondere a qualche sondaggio su Instagram.

Complici e innamorati, Icardi ha postato una foto a bordo piscina con Wanda e ha fatto una domanda ai suoi follower: "Che cosa mi avrà chiesto Wan?", ha scritto Maurito, aggiungendo tre possibilità di risposta. Fare un viaggio, avere un altro figlio o fare un pisolino, queste le tre opzioni tra cui scegliere. Quale sarà stata la richiesta di Wanda? Lo ha svelato lo stesso attaccante, lasciando increduli i fan della coppia. Secondo quanto raccontato da Icardi, la showgirl argentina gli avrebbe chiesto di avere un altro figlio. Un modo per sugellare l'amore ritrovato o solo una suggestione passeggera?

wanda nara icardi

CHINA SUAREZ

Da tuttosport.com

china suarez

Piccolo incidente per la China Suarez. Dopo lo scandalo noto a tutti come Wandagate, l'attrice ha deciso di restare in Argentina e di restaurare la sua casa a Buenos Aires. E proprio a Pilar sta trascorrendo le vacanze insieme ai figli avuti dall'ex marito. Durante un bagno in piscina però la China, nel tentativo di tuffarsi, ha sbattuto il mento procurandosi una ferita. Nulla di grave, ma l'attrice ha voluto informare i suoi follower su quanto accaduto.

china suarez

Sulle sue storie Instagram, la China ha postato una foto dove mostra la ferita, raccontanto come è avvenuto l'incidente: "Tomás Garrahan mi ha detto di provare a nuotare come una sirena. Natalia Antolin mi ha detto di spingermi a spingere contro il muro. Ho obbedito, ma ho dimenticato di aprire gli occhi. Marcelo La Torre è un regista con molta pazienza e simpatia. Volevamo fare qualcosa di artistico", ha scritto ironicamente l'attrice, mentre sui social si scherzava sulle maledizioni lanciatele da Wanda Nara...

