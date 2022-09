VIDAL DA CANI - IL CENTROCAMPISTA CILENO HA PUBBLICATO SUI SOCIAL UN ANNUNCIO PER DENUNCIARE LA SCOMPARSA DI PASCUAL, IL CAGNOLINO DI SUA FIGLIA - L’ANIMALE SAREBBE ANDATO PERSO A CHICUREO, IN CILE, REGIONE METROPOLITANA DELLA CAPITALE SANTIAGO - L'EX INTER E JUVENTUS HA OFFERTO UNA RICOMPENSA DA "UN MILIONE" PER RITROVARE L'ANIMALE, MA NON HA SPECIFICATO SE…

arturo vidal

Fulvio Cerutti per www.lastampa.it

Lo scorso fine settimana il centrocampista del Flamengo, ex Juventus e Inter, Arturo Vidal ha usato i suoi social per denunciare la scomparsa di Pascual, il cane di sua figlia. Secondo il giocatore, il cane sarebbe scomparso sabato 27 agosto.

«Il cane di mia figlia si è smarrito, per favore se qualcuno lo trova per favore mi contatti a questo numero +569 62399959», ha scritto il giocatore in un'immagine condivisa sulla storia di Instagram specificando che l’animale sarebbe andato perso a Chicureo, in Cile, regione metropolitana della capitale Santiago.

pascual il cane della figlia di arturo vidal

Ciò che ha impressionato è stata la somma offerta da Vidal per recuperare l'animale. Nel post, il giocatore ha offerto una ricompensa di 1 milione per riavere il cane. Tuttavia, l'atleta cileno non ha specificato se l'importo sarà pagato in reai brasiliani (ovvero nel Paese dove lui attualmente gioca) o in pesos cileni (quindi nella moneta della sua nazionalità): nel primo caso sarebbe pari a 194mila euro, nell’altro poco più di mille euro.

Secondo il sito brasiliano Universo Online, se la ricompensa fosse in reai brasiliani, l'importo corrisponderebbe allo stipendio mensile che Arturo Vidal riceve dal Flamengo da quando è entrato nel club a luglio. Finora, il giocatore non ha aggiornato lo stato della scomparsa del cane e se lo abbia già ritrovato.

pascual il cane della figlia di arturo vidal arturo vidal espulsione arturo vidal