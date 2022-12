VIDEO - L'ARGENTINA IN FESTA: LE INCREDIBILI IMMAGINI RIPRESE DAL DRONE CHE MOSTRANO I FESTEGGIAMENTI PER LE STRADE DI BUENOS AIRES DOPO LA VITTORIA DEL MONDIALE - L'OBELISCO DELLA CAPITALE E' STATO RICOPERTO CON PROIEZIONI DELLA BANDIERA "ALBICELESTE" E IMMAGINI DI MESSI E MARADONA I FESTEGGIAMENTI SONO ANDATI AVANTI FINO A NOTTE FONDA…

Da www.corriere.it

festeggiamenti a benos aires per la vittoria del mondiale 7

Una folla immensa si è riversata per le strade di Buenos Aires per festeggiare la vittoria dell'Argentina ai Mondiali in Qatar. Una vera e propria marea umana ha invaso le strade attorno all'iconico obelisco della Capitale: la festa con balli, canti e fuochi d'artificio è andata avanti fino a notte fonda.

festeggiamenti a benos aires per la vittoria del mondiale 5 festeggiamenti a benos aires per la vittoria del mondiale 4 festeggiamenti a benos aires per la vittoria del mondiale 1 festeggiamenti a benos aires per la vittoria del mondiale 2 festeggiamenti a benos aires per la vittoria del mondiale 3 festeggiamenti a benos aires per la vittoria del mondiale 6