2 ott 2024 17:09

VIDEO: C'ERA UN RAGAZZO CHE COME ME... ANDAVA AD ANFIELD IN CHAMPIONS LEAGUE - GIANNI MORANDI VOLA A LIVERPOOL PER ASSISTERE ALLA PARTITA DI CHAMPIONS TRA I "REDS" E IL BOLOGNA - PRIMA DI ANDARE ALLO STADIO DI ANFIELD, IL CANTANTE, GRANDE TIFOSO ROSSOBLU, HA FATTO UN TOUR DEI LUOGHI STORICI DEI BEATLES, CON TANTO DI TAPPA AL MUSEO DEI "FAB FOUR", DOVE HA INTONATO "C'ERA UN RAGAZZO": "IL RISULTATO NON IMPORTA, NON PRETENDIAMO TROPPO, IO SONO TIFOSO ANCHE DEL LIVERPOOL PERCHÉ…" - VIDEO