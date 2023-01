Estratto dell’articolo di Livia Taglioli per gazzetta.it

juve monza

Da Monza a Monza, è ancora disfatta juventina. Come all’andata, la squadra di Allegri è infatti costretta ad alzare bandiera bianca, stavolta in casa. A firmare il 2-0 a favore dei brianzoli stavolta sono Ciurria e Mota, contro una Juve che ancora una vota si connette alla gara solo per un tempo. Nella circostanza nei secondi 45’, troppo tardi, nonostante gli innesti a quel punto di tutto l’arsenale offensivo di cui dispone (Vlahovic, Di Maria, Milik ed anche Soulé ed Iling) e relativo forcing in cui Di Gregorio compie miracoli in serie, prima dell'infortunio muscolare che all'80' mette k.o. il polacco. Una sconfitta sanguinosa per la Juve, che si vede scavalcata in classifica dallo stesso Monza, oltre che dal Bologna, in attesa del risultato della Fiorentina.

Juventus 0-2 Monza pic.twitter.com/AFMR3QoZ6k — Actu sport 24 (@actu_sport24) January 29, 2023

JUVENTUS-MONZA, FISCHI DURANTE IL MINUTO DI SILENZIO PER TAVECCHIO

Da www.repubblica.it

juve monza

Fischi e insulti di una parte dell'Allianz Stadium durante il minuto di silenzio per Carlo Tavecchio. Prima del calcio d'inizio della partita tra Juventus e Monza è stato osservato il minuto di raccoglimento in ricordo dell'ex presidente della Figc, scomparso sabato: una parte del pubblico bianconero ha fischiato sonoramente mentre la curva ha iniziato a intonare cori contro la Lega Serie A.

Una protesta incentrata sulla penalizzazione di quindici punti comminata alla Juventus oltre che sulla mancata revisione del processo Calciopoli da parte dell'ex numero uno del calcio italiano.

