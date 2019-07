23 lug 2019 11:49

VIDEO! ALTRO CHE LITI E RIVALITA': TOTTI E DE ROSSI CORRONO INSIEME IN PINETA A SABAUDIA (DIETRO DI LORO ANCHE CRISTIAN, IL PRIMOGENITO DI FRANCESCO) - ULTIMI GIORNI DI ALLENAMENTI IN ITALIA PER "DDR" PRIMA DI VOLARE A BUENOS AIRES PER FIRMARE CON IL BOCA - INCREDIBILE IN ARGENTINA: UN GIORNALISTA 75ENNE CRITICA IL FISICO "NON STRAORDINARIO" DI DE ROSSI TOGLIENDOSI LA MAGLIETTA IN DIRETTA - "SONO IN FORMA COME LUI..." - VIDEO