VIDEO! BERNARDESCHI-BRUNELLESCHI: MA NON ERA IL GOLDEN BOY DEL CALCIO ITALIANO? DOPO INSIGNE, UN ALTRO AZZURRO CHE FACEVA PARTE DELLA SPEDIZIONE A EURO 2020 SE NE VA A SVERNARE OLTREOCEANO, AL TORONTO FC (INSIEME ALL'EX CAPITANO DEL NAPOLI E A MIMMO CRISCITO E FORSE ANCHE A BELOTTI) - L'EX JUVE LO ACCOLGONO SBAGLIANDO IL NOME: "BRUNELLESCHI" (COME LO CHIAMAVANO A FIRENZE). HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL 2025 CON INGAGGIO DA 5 MILIONI NETTI A STAGIONE…

Da ilnapolista.it

bernardeschi veronica ciardi

La Stampa dedica un approfondimento al Toronto paradiso per emigranti extralusso come Insigne, Criscito e Bernardeschi. Cui potrebbe aggiungersi anche Belotti qualora fosse possibile avere un’altra eccezione al tetto salariale.

Accolti, pagati, trattati e considerati come se le vacche dell’industria del pallone fossero ancora grasse. Per lavoro, per soldi, per scelta di vita, per rivedere gli stadi pieni e anche per un pizzico di sana vanità, constatando il mercato con cifre tendenti al ribasso per quasi tutti in Serie A, Insigne, Criscito e Bernardeschi hanno scelto di provare la vita da calciatori emigranti di extralusso a Toronto.

bernardeschi 9

Stipendi per manodopera calcistica italiana che sul bilancio del Toronto Fc, unica squadra non Usa a vincere la Major League Soccer (nel 2017), comportano una spesa annuale di quasi 30 milioni di dollari lordi ingaggio. Che, divisa al netto, fanno 8,5 almeno fino al 2026 per l’ex capitano del Napoli, 2,5 fino al 2024 per l’ex genoano e 5 (più ricchi bonus) almeno per un quadriennio per l’ex jolly juventino.

perisic bernardeschi chiellini foto mezzelani gmt077 bernardeschi bernardeschi veronica ciardi e bernardeschi 5 ALVARO MORATA E FEDERICO BERNARDESCHI