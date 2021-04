COSI E’ SE VI PAIRE: “GIOCO, PERDO, INCASSO” - IL NICHILISMO TENNISTICO SECONDO BENOIT PAIRE. SI ISCRIVE AI TORNEI SAPENDO DI NON VOLER ANDARE PIU’ IN LA’ DEL PRIMO TURNO E PER UNA MULTA CHE ARRIVA OGNI TANTO, SUONA MOLTO PIÙ SPESSO IL REGISTRATORE DI CASSA A PREMIARE LA MANCANZA DI RISPETTO NEI CONFRONTI DI COLLEGHI E SPETTATORI - A MONTECARLO TRIONFA TSITSIPAS: E’ IL PRIMO MASTERS 1000 IN CARRIERA PER "L’APOLLO" GRECO...