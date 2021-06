VIDEO! IL BRUTTO DELLA DIRETTA - E’ PARTITO L’HASHTAG #VERGOGNA CONTRO LA DIRETTA TV DURANTE IL MALORE DI CHRISTIAN ERIKSEN – GLI UTENTI DEI SOCIAL ACCUSANO LE EMITTENTI TELEVISIVE DI AVER RIPRESO ECCESSIVAMENTE IL GIOCATORE A TERRA – E MENO MALE CHE C’ERANO I COMPAGNI DI ERIKSEN A FARE DA SCHERMO DA OCCHI INDISCRETI… - VIDEO

Moltissime le proteste social contro la diretta televisiva durante la partita Danimarca Finlandia e nelle fasi del malore di Christian Eriksen. L'accusa è di aver indugiato in modo eccessivo sul corpo del giocatore a terra. Le singole emittenti hanno risposto dicendo che il segnale della diretta è unico e dipende dalla UEFA quindi le televisioni non ne hanno il controllo.

Per fortuna i compagni di Eriksen, primo fra tutti il capitano Kjaer. si sono resi conto dell'esposizione del giocatore alla diretta in quel drammatico momento e hanno fatto una barriera umana durante i primi soccorsi e poi mentre veniva portato fuori dal campo, per proteggerlo dagli sguardi indiscreti degli obiettivi e delle telecamere.

