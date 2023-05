VIDEO! I COATTI DEL FORO! “PEZZO DI MERDA”, UN TIFOSO ITALIANO DA’ IL BENVENUTO AD ALCARAZ AGLI INTERNAZIONALI CON UN INSULTO DA SUBURRA – PER FORTUNA LO SPAGNOLO LA PRENDE A RIDERE: “COSA HA DETTO?" – MURRAY ATTACCA IL PUBBLICO DI ROMA: “MI HANNO FISCHIATO" (PORA STELLA), "PENSAVANO VOLESSI IMBROGLIARE FOGNINI...” - FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

ALCARAZ

Estratto da fanpage.it

(…)

alcaraz

Alcaraz stava lasciando il campo, anche abbastanza stupito per il calore dei tifosi quando ha sentito parole tutt'altro che piacevoli. Un sostenitore presente ha urlato un insulto al giocatore che si è sentito chiaramente "Pezzo di m…a". Un modo di screditare quello che sembra il principale antagonista di Jannik Sinner, beniamino del pubblico italiano.

La reazione di Carlos è stata improntata all'incredulità. Dopo aver ascoltato quelle parole, Alcaraz ha sfoderato quasi un ghigno, prendendola con il sorriso. Probabilmente aveva già intuito il senso di quanto urlatogli, ma dopo essersi girato per cercare di individuare il responsabile del tutto ha chiesto ad un componente del suo staff tra una risata e l'altra: "Cosa ha detto?" L'ha presa con il sorriso dunque Alcaraz pronto a fronteggiare i tifosi italiani, nel caso di sfida contro un nostro portacolori sulla terra romana.

MURRAY

Estratto da fanpage.it

andy murray fabio fognini

Durante la partita c'è stato un momento di grande tensione, quando Murray ha chiesto di visionare un punto in particolare. Lui giudicava fuori una palla di Fognini e per questo ha chiamato l'arbitro Mohamed Layani lo ha fatto scendere e ne è nata una piccola discussione. Il pubblico degli Internazionali, che generalmente è assai focoso, ha partecipato e ha fischiato il tennista britannico. Cose di campo, cose che succedono ormai solo sulla terra rossa, dove non si usa l'occhio di falco. Cose di un tennis di una volta, dove era quasi tradizione vedere giocatori e arbitri per un segno.

Il pubblico fischia. L'arbitro Layani non cambia decisione. Il punto è di Fognini. Dopo la partita Murray però, più che alla sconfitta, pensa ancora a quell'episodio controverso e soprattutto ai fischi e commentando sui social un post di Tennis Tv ha scritto un post durissimo: "Uno stadio pieno di tifosi italiani che mi hanno fischiato perché pensavano volessi imbrogliare Fabio, per un punto. Solo perché non riuscivo a vedere correttamente un segno. Evviva".

andy murray

fabio fognini foto dallavecchia gmt 391 fabio fognini foto dallavecchia gmt 390 fabio fognini foto dallavecchia gmt 356 panoramiche foto mezzelani gmt 523 fabio fognini foto dallavecchia gmt 353 fabio fognini foto dallavecchia gmt 361

panoramiche foto mezzelani gmt 529 panoramiche foto mezzelani gmt 515 panoramiche foto mezzelani gmt 505 panoramiche foto mezzelani gmt 519 panoramiche foto mezzelani gmt 513 panoramiche foto mezzelani gmt 504 panoramiche foto mezzelani gmt 502 panoramiche foto mezzelani gmt 501 panoramiche foto mezzelani gmt 503 panoramiche foto mezzelani gmt 500 panoramiche foto mezzelani gmt 498 panoramiche foto mezzelani gmt 499 panoramiche foto mezzelani gmt 497 fabio fognini foto dallavecchia gmt 357