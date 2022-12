VIDEO - LA DANZA SCATENATA DI LIONEL MESSI DOPO LA VITTORIA DELLA COPPA DEL MONDO - IN UN VIDEO PUBBLICATO DA "MARCA", SI VEDE IL CAPITANO DELLA SELECCION CHE BALLA SUL TAVOLO DELLO SPOGLIATOIO, CON IL TROFEO IN MANO - IL PIÙ PAZZO DI TUTTI? IL MEMBRO DELLO STAFF DI SCALONI CHE SI LANCIA DI TESTA DENTRO AL CASSONETTO…

Da www.eurosport.it

L'Argentina è di nuovo campione del mondo, interrompe un'astinenza che durava da 36 anni e scoppia la festa. Il più scatenato, nemmeno a dirlo, è Lionel Messi: in un video postato sul profilo ufficiale del quotidiano spagnolo Marca, si vede il capitano della Seleccion che negli spogliatoi, con la Coppa del Mondo in mano, si lascia andare a un ballo sfrenato per festeggiare il terzo titolo mondiale dell'Albiceleste, arrivato dopo una finale memorabile contro la Francia, vinta ai rigori dopo il 3-3 al 120'. Del resto, dopo avere vinto un Campionato del mondo in quel modo, a 35 anni, vale davvero tutto.

