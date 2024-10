VIDEO! DOUGLAS LUIZ MEJO DI ROCKY (E ROCCHI CHE DICE?) – PROTESTE DELLA LAZIO PER IL PUGNO DEL CENTROCAMPISTA DELLA JUVE A PATRIC - LO SFOGO DEL DS BIANCOCELESTE FABIANI: “METTESSERO A RIPOSO GLI ARBITRI AL VAR PERCHÉ STANNO FACENDO DANNI INENARRABILI. SE QUESTA È LA MOVIOLA IN CAMPO FACCIAMO UNA CLASS ACTION PER ABOLIRLA. ROCCHI INTERVENGA PER RISOLVERE QUESTI PROBLEMI CHE ROVINANO IL CALCIO. VAR A CHIAMATA? PORTEREBBE CONFUSIONE SU CONFUSIONE” – LA JUVE HA VINTO 1-0 (LA LAZIO HA GIOCATO GRAN PARTE DEL MATCH IN 10 PER L’ESPULSIONE DI ROMAGNOLI) – VIDEO

Il ds della Lazio Fabiani: «Non si tratta di essere arrabbiati, dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una gara eccezionale. Ci lascia il rammarico la mancata unifortmità di giudizio. Douglas dà un pugno a Patric, ma il VAR non interviene, non vede eppure le immagini ci sono.

Lo stesso Douglas interviene con il piede a martello su Rovella, anche lì non interviene. Però lo fa sull’intervento di Romagnoli, dove l’arbitro secondo me aveva visto bene da campo.

A Firenze interviene sul contatto di Tavares. Il VAR a così a che serve? A me sembra che gli episodi siano solo a senso unico. Questo è un male per il calcio, non per la Lazio. Noi ci riprendiamo, ma con questi episodi non si va da nessuna parte. Se questo è il Var facciamo una class action per abolirlo, quest’anno sta facendo danni.

Qui c’è episodio violento, c’è un pugno. Perché l’arbitro va da Patric, c’è il tempo per intervenire, perché non viene fatto nulla? Io assolvo gli arbitri, non c’entra nulla in questa circostanza. La sala VAR ha minuti per minuti per valutare gli episodi, vorrei capire cosa valutano? Se valutano che Tavares prende la caviglia di Dodò e si dà rigore, pefché oggi sul pungo di

Douglas non si interviene? Io non parlo della Lazio, ma del movimento calcistico. Rocchi deve intervenire. La Juve non ha bisogno di questi episodi di vincere la gara. C’è anche un piede a martello su Rovella, c’è una serie di episodi. Se io sbaglio una campagna acquisti il mio presidente mi caccia via, questi signori che soventemente stanno al VAR e decidono, vanno fermati, evidentemente non sono all’altezza del mestiere. Così come chiamano Sacchi per fare vedere il contatto di Roagnoli, dovrebbero chiamare l’arbitro per la condotta violenta di Douglas.

I signori al Var si prendessero due mesi. VAR a chiamata? Porterebbe confusione su confusione, si innescherebbe un meccanismo tale che una partita dura due o tre ore. Bisogna lasciare l’indiscrezionalità dell’arbitro da campo che spesso ci indovina, poi quando le mostra un fermo immagine quello diventa un rigore da fermo immagine. Sull’episodio di Douglas Luiz cosa stanno facendo a Lissone? Se si va lì bisogna essere concentrati per 90′. Io parlo per il sistema calcio. Questo non è un problema della Lazio, è un sistema che non va più bene. Ma come si fa a non chiamare l’arbitro per condotta violenta? Poi ripeto: complimenti alla Juventus!».

