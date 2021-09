24 set 2021 10:26

VIDEO! DRAGHI SCHERZA CON JACOBS: “NON VOLEVO DISTURBARTI DURANTE LA CONFERENZA STAMPA DOPO LA VITTORIA, LA COLPA E’ DI MALAGO’ CHE…” – GLI ATLETI OLIMPICI E PARALIMPICI INCONTRANO IL PREMIER E MATTARELLA PER FESTEGGIARE LE 109 MEDAGLIE DI TOKYO - TORTU REGALA AL CAPO DELLO STATO IL TESTIMONE DELLA STAFFETTA D'ORO, GANNA & C. LA BICI AL PREMIER - MATTARELLA E GLI ELOGI A TAMBERI PER AVER SCELTO DI CONDIVIDERE L'ORO NEL SALTO IN ALTO CON BARSHIM..