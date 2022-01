VIDEO! ECCO IL FILMATO CHE SMENTISCE DJOKOVIC: IL 2 GENNAIO SALUTAVA UNA GIOVANE FAN A MARBELLA - FONTI DEL GOVERNO FEDERALE AUSTRALIANO CONFERMANO CHE "NOVAX DJOKOVID" È INDAGATO PER AVER FORNITO FALSE DICHIARAZIONI DI VIAGGIO ALLA FRONTIERA. IL SERBO HA DETTO DI NON AVER VIAGGIATO NEI PRECEDENTI 14 GIORNI ALL'INGRESSO NEL PAESE. IL NUMERO UNO DEL TENNIS MONDIALE HA PERÒ VIAGGIATO DA BELGRADO, DOVE HA PASSATO IL NATALE, A MARBELLA, COME CONFERMANO LE IMMAGINI… - VIDEO

Fonti del governo federale australiano confermano che Novak Djokovic è indagato per aver fornito false dichiarazioni di viaggio alla frontiera, appena sbarcato a Melbourne per prender parte agli Australian Open al via il 17 gennaio.

Al vaglio ci sono delle incongruenze nella dichiarazione rilasciata da Djokovic al suo arrivo in Australia, come riportato dalle carte rese pubbliche dal tribunale. Il serbo ha infatti dichiarato di non aver viaggiato nei precedenti 14 giorni all'ingresso nel Paese. Il numero uno del tennis mondiale ha però viaggiato da Belgrado, dove ha passato il Natale, a Marbella, sua 'sede spagnola', da dove si sarebbe imbarcato per l'Australia. Ne è testimonianza questo video, che mostra Djokovic mentre saluta una giovane fan nella città spagnola lo scorso 2 gennaio, 4 giorni prima del suo arrivo a Melbourne.

