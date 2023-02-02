VIDEO FLASH - CHE SE MAGNANO ALLA BOBO TV? (MA SAREBBE PIU' GIUSTO CHIAMARLA POPO' TV)- LA DIRETTA DEL PROGRAMMA DI VIERI, ADANI, CASSANO E VENTOLA VIENE NUOVAMENTE INTERROTTA DA UNA SCORREGGIA "SILENZIOSA MA LETALE". E RI-PARTE LA CACCIA AL PUZZONE - ADANI: "C'È UNA PUZZA DI MERDA", VIERI METTE LE MANI AVANTI USANDO UN FRANCESISMO: "IO HO CAGATO PRIMA DI VENIRE QUA", CASSANO: "MENOMALE CHE NON SONO IN STUDIO, SE C'È PUZZA DI MERDA UNO DEI TRE SI È CAGATO SOTTO!" - ALLA FINE IL DITO VIENE PUNTATO CONTRO…