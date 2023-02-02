VIDEO FLASH - CHE SE MAGNANO ALLA BOBO TV? (MA SAREBBE PIU' GIUSTO CHIAMARLA POPO' TV)- LA DIRETTA DEL PROGRAMMA DI VIERI, ADANI, CASSANO E VENTOLA VIENE NUOVAMENTE INTERROTTA DA UNA SCORREGGIA "SILENZIOSA MA LETALE". E RI-PARTE LA CACCIA AL PUZZONE - ADANI: "C'È UNA PUZZA DI MERDA", VIERI METTE LE MANI AVANTI USANDO UN FRANCESISMO: "IO HO CAGATO PRIMA DI VENIRE QUA", CASSANO: "MENOMALE CHE NON SONO IN STUDIO, SE C'È PUZZA DI MERDA UNO DEI TRE SI È CAGATO SOTTO!" - ALLA FINE IL DITO VIENE PUNTATO CONTRO…

-

Condividi questo articolo


ARTICOLI CORRELATI

 

 

 

bobotv 2 bobotv 2 bobo tv 2 bobo tv 2 bobotv 1 bobotv 1 bobotv bobotv bobotv 1 bobotv 1

bobo tv 3 bobo tv 3 fabio cannavaro ospite alla bobo tv fabio cannavaro ospite alla bobo tv

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

“LAPO È PRONTO PER LA JUVE” – “NOVELLA 2000” LANCIA IL RAM-POLLO ELKANN PER PRENDERE LE REDINI DELLA SQUADRA BIANCONERA, NEL CAOS DOPO LA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI E PER VIA DEI MOLTI GUAI GIUDIZIARI: “PIÙ DI TUTTO, SOMIGLIA ALL’AVVOCATO. E ORA, GRAZIE ALL’INFLUENZA POSITIVA DI JOANA, È SERENO E APPAGATO. SEMBRA PRONTO A RACCOGLIERE L’EREDITÀ”. IL FRATELLO JOHN CI AVEVA FATTO UN PENSIERINO, MA HA SUBITO FATTO DIETROFRONT DOPO IL VIDEO RICORDO DI LAPO DESNUDO PER LA MORTE DI VIALLI … - VIDEO

cafonal

CAFONAL ALL’OPERA! – ALL’OPERA DI ROMA, PER IL DEBUTTO DELL’“AIDA” ORCHESTRATA DA MICHELE MARIOTTI E MALDIRETTA DA DAVIDE LIVERMORE, SEMBRAVA DI STARE DAVVERO NELLA VALLE DEI TEMPLI - IN PRIMA FILA LAURA MATTARELLA, ANDREA ZOPPINI, PAOLA SEVERINO, ETTORE SEQUI, CARLO FUORTES, FABRIZIO PALERMO COL CIUFFO, SERGIO RUBINI STROPICCIATO, ANDREA MONORCHIO, SILVIA CALANDRELLI CON-TURBANTE, MAURO MASI AL GUINZAGLIO DI INGRID MUCCITELLI, PAOLA SEVERINO, ROSANNA CANCELLIERI IN MODALITA' NEFERTARI …

viaggi

salute

L'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA SI STA SPEGNENDO: SOLO 23 NUOVI CONTAGI - SU SCALA GLOBALE, INVECE, L'OMS HA RILEVATO UN AUMENTO DEI CONTAGI. NELLA SETTIMANA TRA IL 23 E IL 29 GENNAIO SONO STATI REGISTRATI NEL MONDO 403 NUOVI CASI, IL 37,1% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE, DISTRIBUITI IN 20 PAESI NEL MONDO. IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È STATO REGISTRATO IN MESSICO (72 NUOVI CASI), REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (69), USA (42), BRASILE (40), GUATEMALA (34)…