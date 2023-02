“LAPO È PRONTO PER LA JUVE” – “NOVELLA 2000” LANCIA IL RAM-POLLO ELKANN PER PRENDERE LE REDINI DELLA SQUADRA BIANCONERA, NEL CAOS DOPO LA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI E PER VIA DEI MOLTI GUAI GIUDIZIARI: “PIÙ DI TUTTO, SOMIGLIA ALL’AVVOCATO. E ORA, GRAZIE ALL’INFLUENZA POSITIVA DI JOANA, È SERENO E APPAGATO. SEMBRA PRONTO A RACCOGLIERE L’EREDITÀ”. IL FRATELLO JOHN CI AVEVA FATTO UN PENSIERINO, MA HA SUBITO FATTO DIETROFRONT DOPO IL VIDEO RICORDO DI LAPO DESNUDO PER LA MORTE DI VIALLI … - VIDEO