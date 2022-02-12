VIDEO-FLASH! DATE UN KLEENEX A SARRI – LA LAZIO SPAZZA VIA IL BOLOGNA MA LA SMOCCIOLATA DELL’ALLENATORE DELLA LAZIO MANDA IN DELIRIO I SOCIAL - GLI AUTOGOL: "GRANDE GESTO TECNICO DI SARRI" – COMMENTO STRACULT - “COME E’ L’INDICE DI LIQUIDITA’ DELLA LAZIO? QUELLO DI SARRI E’ AI MASSIMI. MAI VISTO TANTO MUCO IN UN NASO” - VIDEO STRACULT, BUONO PER VOMITARE ANCHE LA CENA DI NATALE...

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“LA RUSSIA PAGHERA’ COSTI MOLTO ALTI IN CASO DI INVASIONE DELL’UCRAINA”- LA TELEFONATA DI OLTRE UN’ORA TRA BIDEN E PUTIN NON ALLENTA LE TENSIONI – IL PRESIDENTE USA: “AVANTI CON IL DIALOGO, MA PRONTI A TUTTO” -SECONDO LA CNN, IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV HA NEGATO CHE MOSCA ABBIA IN PROGRAMMA UN’INVASIONE – MA I TIMORI DI UN’ESCALATION SUL CONFINE CON L’UCRAINA CRESCONO. UNA NAVE DA GUERRA FRANCESE AI RUSSI: "STATE A DISTANZA DALLA NOSTRA PORTAEREI" – IL GIALLO DEL SOTTOMARINO USA ALLONTANATO DALLE ACQUE RUSSE - VIDEO

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SPALLETTI, ORA NON TI DISUNIRE! DZEKO RISPONDE A INSIGNE: PUNTO D’ORO PER L’INTER CHE TIENE LA TESTA DELLA CLASSIFICA (E DEVE ANCHE RECUPERARE UNA PARTITA)  – IL NAPOLISTA: "PRIMO TEMPO DEGLI AZZURRI CHE HANNO COLPITO ANCHE UN PALO. RIPRESA DEGLI INTERISTI CHE HANNO SMENTITO LE CRITICHE DI CHI LI ACCUSAVA DI CALARE DOPO 70 MINUTI - L’INTER, SQUADRA PIÙ SOLIDA, PIÙ ADULTA. BUON NAPOLI CHE DEVE LAVORARE SUI DETTAGLI" - IL TIFOSO NERAZZURRO BIASIN FESTEGGIA: "PAREGGIO GIUSTO, PREZIOSISSIMO, BELLO COME IL SOLE"

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