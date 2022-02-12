Grazie regia #Dazn #Sarri #LazioBologna pic.twitter.com/q3E9Hvl3eJ— Mirko (@MirkoDurso) February 12, 2022
VIDEO-FLASH! DATE UN KLEENEX A SARRI – LA LAZIO SPAZZA VIA IL BOLOGNA MA LA SMOCCIOLATA DELL’ALLENATORE DELLA LAZIO MANDA IN DELIRIO I SOCIAL - GLI AUTOGOL: "GRANDE GESTO TECNICO DI SARRI" – COMMENTO STRACULT - “COME E’ L’INDICE DI LIQUIDITA’ DELLA LAZIO? QUELLO DI SARRI E’ AI MASSIMI. MAI VISTO TANTO MUCO IN UN NASO” - VIDEO STRACULT, BUONO PER VOMITARE ANCHE LA CENA DI NATALE...-
Grazie regia #Dazn #Sarri #LazioBologna pic.twitter.com/q3E9Hvl3eJ— Mirko (@MirkoDurso) February 12, 2022
"ALDO GRASSO E’ IN MALAFEDE, INSULTA UN CONVEGNO SCIENTIFICO SUL GIORNO DEL RICORDO DELLE FOIBE, IL SUO E’ UN VANILOQUIO ACIDO": IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA TOMASO MONTANARI REPLICA SU TWITTER AL CRITICO DEL "CORRIERE DELLA SERA" CHE LO AVEVA INFILZATO (“LA TUA È MITOMANIA NON STORIOGRAFIA”) – "VISTO CHE IL DIRETTORE DEL CORSERA FONTANA NON PUBBLICA LA MIA REPLICA ALL’ ‘ARTICOLO’ DI GRASSO , LO FACCIO IO STESSO. RICORDANDO CHE…"
“LA RUSSIA PAGHERA’ COSTI MOLTO ALTI IN CASO DI INVASIONE DELL’UCRAINA”- LA TELEFONATA DI OLTRE UN’ORA TRA BIDEN E PUTIN NON ALLENTA LE TENSIONI – IL PRESIDENTE USA: “AVANTI CON IL DIALOGO, MA PRONTI A TUTTO” -SECONDO LA CNN, IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV HA NEGATO CHE MOSCA ABBIA IN PROGRAMMA UN’INVASIONE – MA I TIMORI DI UN’ESCALATION SUL CONFINE CON L’UCRAINA CRESCONO. UNA NAVE DA GUERRA FRANCESE AI RUSSI: "STATE A DISTANZA DALLA NOSTRA PORTAEREI" – IL GIALLO DEL SOTTOMARINO USA ALLONTANATO DALLE ACQUE RUSSE - VIDEO
FLASH! - PER LA GIOIA DI CASTAGNA, E NELLA LATITANZA DELLA CONSOB, L'NDISCREZIONE DI UN'OPA BY UNICREDIT HA FATTO VOLARE IL SUO BANCO BPM (+ 9% ). UN'ABILE MOSSA CHE COSTRINGERA' COSI' ORCEL A SBORSARE PIU' QUATTRINI (DOMANI DECIDERA' SE ASPETTARE O OPERARE SUBITO)
SUI SOCIAL NULLA E' COME APPARE - SU FACEBOOK SI FINGEVA UNA 17ENNE PARIGINA, GNOCCHISSIMA, TOP MODEL. UN FACOLTOSO MANAGER ROMANO ULTRASETTANTENNE PER SENTIRSI MENO SOLO INIZIA A CHATTARE CON LEI - LA RICATTATRICE DOPO AVER INCASSATO UN BONIFICO, GLI DICE DI ESSERE MINORENNE E GLI CHIEDE PRIMA 20.000 POI 10.000 € PER IL SUO SILENZIO. ECCO COME E' ANDATA A FINIRE
SPALLETTI, ORA NON TI DISUNIRE! DZEKO RISPONDE A INSIGNE: PUNTO D’ORO PER L’INTER CHE TIENE LA TESTA DELLA CLASSIFICA (E DEVE ANCHE RECUPERARE UNA PARTITA) – IL NAPOLISTA: "PRIMO TEMPO DEGLI AZZURRI CHE HANNO COLPITO ANCHE UN PALO. RIPRESA DEGLI INTERISTI CHE HANNO SMENTITO LE CRITICHE DI CHI LI ACCUSAVA DI CALARE DOPO 70 MINUTI - L’INTER, SQUADRA PIÙ SOLIDA, PIÙ ADULTA. BUON NAPOLI CHE DEVE LAVORARE SUI DETTAGLI" - IL TIFOSO NERAZZURRO BIASIN FESTEGGIA: "PAREGGIO GIUSTO, PREZIOSISSIMO, BELLO COME IL SOLE"
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
FAVORITE I SENTIMENTI – LA PANDEMIA CI HA PORTATO A METTERE IL CUORE NEL FREEZER: CHI ERA IN UNA COPPIA SOLIDA SI È UNITO ANCORA DI PIÙ, MA CHI TRABALLAVA GIÀ DA PRIMA HA SMESSO DI FARE L’AMORE E SI È MOLLATO FINENDO PER ANESTETIZZARE I SENTIMENTI – MOLTI ORA VIVONO UNA PSICOPANDEMIA, SI SENTONO PARALIZZATI DALL'ANSIA E NON RIESCONO A METTERSI IN GIOCO: UNA CONDIZIONE CHE POTREBBE AVERE STRASCICHI PER ANNI E…