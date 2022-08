“IL DITO SULLA BOCCA? LO RIPETO. AVREI VOLUTO CHE QUELL’IMMAGINE GIRASSE DI PIÙ”- MARCEL JACOBS SI TOGLIE I MACIGNI DALLE SCARPE DOPO LA VITTORIA NEI 100 METRI AGLI EUROPEI: “SPINGIAMO IL NOSTRO CORPO SEMPRE AL LIMITE E CAPITANO DEGLI INFORTUNI. SIAMO UMANI E CI SI VUOLE VEDERE ROBOT. I COMMENTI NEGATIVI GRATUITI NON CI FANNO BENE. MENNEA? SUDO E SOFFRO TUTTI I GIORNI PERCHÉ IN FUTURO IL METRO DI PARAGONE POSSA ESSERE IO. I MIEI ESEMPI? GENTE CHE È VENUTA DAL NIENTE. GENTE CHE NON HA INIZIATO PER DIVERTIMENTO…” - VIDEO