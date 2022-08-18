VIDEO FLASH! –  IN ATTESA DI TORNARE IN CAMPO QUEL TAMARRO STRATOSFERICO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC, IN FORMA SMAGLIANTISSIMA SUL SUO YACHT, GIOCA CON IL DRONE, PATTUGLIA LA COSTA E AVVERTE: “IBRA TI VEDE...”

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ZLATAN IBRAHIMOVIC GIOCA CON IL DRONE

 

 

 

 

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QUALCUNO HA LETTO L’INTERVISTA RILASCIATA DALLA MELONI ALLO “SPECTATOR” O SI SONO TUTTI LIMITATI A GUARDARE LA COPERTINA? – LA “DUCETTA” HA RIBADITO LA SUA ABIURA: “QUANDO SONO QUALCOSA, LO DICHIARO. SE FOSSI FASCISTA, DIREI CHE SONO FASCISTA. È UNA CAMPAGNA DIFFAMATORIA DA PARTE DEI MIEI OPPOSITORI, BEN ADDENTRATI NEI CENTRI NEVRAGLICI DEL POTERE. HO SEMPRE DETTO AI MIEI DIRIGENTI DI PARTITO DI ESERCITARE MASSIMA SEVERITÀ CONTRO OGNI MANIFESTAZIONE DI UNA NOSTALGIA DA IMBECILLI, PERCHÉ…”

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“IL DITO SULLA BOCCA? LO RIPETO. AVREI VOLUTO CHE QUELL’IMMAGINE GIRASSE DI PIÙ”- MARCEL JACOBS SI TOGLIE I MACIGNI DALLE SCARPE DOPO LA VITTORIA NEI 100 METRI AGLI EUROPEI: “SPINGIAMO IL NOSTRO CORPO SEMPRE AL LIMITE E CAPITANO DEGLI INFORTUNI. SIAMO UMANI E CI SI VUOLE VEDERE ROBOT. I COMMENTI NEGATIVI GRATUITI NON CI FANNO BENE. MENNEA? SUDO E SOFFRO TUTTI I GIORNI PERCHÉ IN FUTURO IL METRO DI PARAGONE POSSA ESSERE IO. I MIEI ESEMPI? GENTE CHE È VENUTA DAL NIENTE. GENTE CHE NON HA INIZIATO PER DIVERTIMENTO…” - VIDEO

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