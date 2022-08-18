ZLATAN IBRAHIMOVIC GIOCA CON IL DRONE
VIDEO FLASH! – IN ATTESA DI TORNARE IN CAMPO QUEL TAMARRO STRATOSFERICO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC, IN FORMA SMAGLIANTISSIMA SUL SUO YACHT, GIOCA CON IL DRONE, PATTUGLIA LA COSTA E AVVERTE: “IBRA TI VEDE...”-
COME STA RENATO POZZETTO? – L’ATTORE 82ENNE, RICOVERATO PERUN MALORE DAL 12 AGOSTO, HA PUBBLICATO UNA STORY SUL PROFILO INSTAGRAM DELLA LOCANDA POZZETTO DI LAVENO MOMBELLO, IN CUI RASSICURA I FAN: “GRAZIE PER IL PENSIERO. TUTTO BENE. TAAAC”
QUALCUNO HA LETTO L’INTERVISTA RILASCIATA DALLA MELONI ALLO “SPECTATOR” O SI SONO TUTTI LIMITATI A GUARDARE LA COPERTINA? – LA “DUCETTA” HA RIBADITO LA SUA ABIURA: “QUANDO SONO QUALCOSA, LO DICHIARO. SE FOSSI FASCISTA, DIREI CHE SONO FASCISTA. È UNA CAMPAGNA DIFFAMATORIA DA PARTE DEI MIEI OPPOSITORI, BEN ADDENTRATI NEI CENTRI NEVRAGLICI DEL POTERE. HO SEMPRE DETTO AI MIEI DIRIGENTI DI PARTITO DI ESERCITARE MASSIMA SEVERITÀ CONTRO OGNI MANIFESTAZIONE DI UNA NOSTALGIA DA IMBECILLI, PERCHÉ…”
A MUSK PIACE CAZZEGGIARE – A CORTO DI IDEE PER ATTIRARE L'ATTENZIONE DEI FOLLOWER, ELON MUSK HA ANNUNCIATO DI VOLER COMPRARE IL MANCHESTER UNITED, E HA ASPETTATO OLTRE 4 ORE PER CHIARIRE CHE STAVA SCHERZANDO. IL PROBLEMA È CHE NEL FRATTEMPO IN BORSA IL TITOLO DEL CLUB È SALITO DEL 17% – ORA POTREBBE AVERE NUOVI GUAI CON LA SEC, LA CONSOB AMERICANA,CHE GLI STA ALLE CALCAGNA DAL 2018, QUANDO ANNUNCIÒ, SEMPRE SU TWITTER, IL PROBABILE RITIRO DI TESLA DALLA BORSA…
“SIETE DELLE MERDE” – FLAVIO BRIATORE SI INCAZZA CONTRO CHI HA FESTEGGIATO PER I DANNI AL TWIGA DI FORTE DEI MARMI, STABILIMENTO DI CUI È PROPRIETARIO INSIEME ALLA SANTANCHÈ: “IO NON RIESCO A CAPIRE IN CHE PAESE DI SFIGATI E DI RANCOROSI VIVIAMO. IL TWIGA DÀ LAVORO A 150 PERSONE E DÀ ANCHE UN INDOTTO MILIONARIO ALLA ZONA. MANDO TUTTO IL MIO SOSTEGNO A TUTTI COLORO CHE DOVRANNO RICOSTRUIRE I BAGNI. CI RIMBOCCHEREMO LE MANICHE E RIAPRIREMO…” – VIDEO
“IL DITO SULLA BOCCA? LO RIPETO. AVREI VOLUTO CHE QUELL’IMMAGINE GIRASSE DI PIÙ”- MARCEL JACOBS SI TOGLIE I MACIGNI DALLE SCARPE DOPO LA VITTORIA NEI 100 METRI AGLI EUROPEI: “SPINGIAMO IL NOSTRO CORPO SEMPRE AL LIMITE E CAPITANO DEGLI INFORTUNI. SIAMO UMANI E CI SI VUOLE VEDERE ROBOT. I COMMENTI NEGATIVI GRATUITI NON CI FANNO BENE. MENNEA? SUDO E SOFFRO TUTTI I GIORNI PERCHÉ IN FUTURO IL METRO DI PARAGONE POSSA ESSERE IO. I MIEI ESEMPI? GENTE CHE È VENUTA DAL NIENTE. GENTE CHE NON HA INIZIATO PER DIVERTIMENTO…” - VIDEO
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ALT: IL VAIOLO DELLE SCIMMIE PUÒ ESSERE TRASMESSO DALL’UOMO AL CANE! UN PRIMO CASO SOSPETTO È STATO DOCUMENTATO A PARIGI, DOVE UN LEVRIERO HA MANIFESTATO LE TIPICHE LESIONI CUTANEE E MUCOSE DELLA MALATTIA, A 12 GIORNI DI DISTANZA DAI SUOI PADRONI, CON CUI DORMIVA – INTANTO LA NUOVA PANDEMIA DILAGA: I CASI SONO CIRCA 35MILA, DI CUI 7500 NELL’ULTIMA SETTIMANA, IL 20% IN PIÙ DI QUELLA PRECEDENTE