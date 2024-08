9 ago 2024 09:52

VIDEO: FUORI DI SENNA! “SFIDA IN CASA ITALIA”, I TELECRONISTI DI EUROSPORT RACCONTANO DI UN INESISTENTE TESTA A TESTA PER IL TERZO POSTO TRA ACERENZA E PALTRINIERI - NELLA 10 KM IN ACQUE LIBERE NELLA SENNA TRIONFA L'UNGHERESE RASOVSKY - ENNESIMO QUARTO POSTO PER L’ITALIA CON DOMENICO ACERENZA SUPERATO NEL RUSH FINALE DALL'UNGHERESE BETLEHEM CHE SU EUROSPORT HANNO SCAMBIATO A LUNGO PER PALTRINIERI - GREG, PRIMO NUOTATORE ITALIANO DI SEMPRE A CONQUISTARE 5 MEDAGLIE OLIMPICHE IN 3 EDIZIONI DI FILA, CHIUDE AL NONO POSTO…