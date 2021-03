NEWCO NELL’ACQUA – GIORGETTI IN COMMISSIONE TRASPORTI DICE CHIARAMENTE CHE IL PIANO INDUSTRIALE DELLA NUOVA ALITALIA VA RISCRITTO, DOPO I NEGOZIATI CON LA COMMISSARIA EUROPEA MARGRETHE VESTAGER. E FA CAPIRE CHE CI SARANNO ESUBERI: "SE È TROPPO PESANTE NON VOLA" – “LA COMPAGNIA DEVE ESSERE IN GRADO DI SOSTENERSI DA SOLA” (DOPO ANNI DI MILIARDI BUTTATI, CI CREDETE?)