VIDEO! IL GOL (MAI VISTO) PIÙ BELLO REALIZZATO DA PELE’ NELLA SUA LUNGA CARRIERA. E' DATATO 2 AGOSTO 1959: UN DRIBBLING MORBIDISSIMO, TRE SOMBRERI (DI CUI UNO AL PORTIERE) E GOL DI TESTA A PORTA SGUARNITA. PECCATO CHE NON ESISTANO IMMAGINI DI QUELLA PRODEZZA, SE NON IN UNA RICOSTRUZIONE GRAFICA – VIDEO

Da eurosport.it

pele'

Come fa un gol non registrato dalle telecamere a risultare il più bello mai siglato da Pelé, uno che in carriera di reti ne ha realizzati 1281 in 1363 partite (si dice)? Forse proprio per questo...

Sì, perché chi era presente allo stadio quel 2 agosto del 1959 ha tramandato la storia di un gol da leggenda, un'impresa che di generazione in generazione e grazie alla sola tradizione orale ha assunto i caratteri del mito vero. Siamo allo stadio Rua Javari di San Paolo, campionato Paulista, con il Santos di Pelé che affronta il Clube Atletico Juventus: il Santos è già avanti per 3-0 (la partita terminerà sul 4-2), ma il meglio deve ancora venire. Edson Arantes do Nascimento riceve palla al limite dell'area, dribbla un primo avversario con un tocco morbidissimo e poi comincia il suo show: 1, 2, 3 sombreri uno in fila all'altro, l'ultimo addirittura al portiere, prima di depositare in rete di testa.

pele'

Un gol mai visto, che mai avremmo potuto vedere se non fosse stato ricostruito al computer grazie a un'animazione: niente che si avvicini minimamente alla realtà, naturalmente ma qualcosa che certamente rende l'idea. L'idea di qualcosa di grande, di eterno, che tale rimane grazie al busto e alla targa eretti all'esterno dello stadio in questione nell'agosto del 2006.

Una prodezza che nessuno, a parte i presenti, ha mai visto: forse per questo è il gol più bello di sempre.

italia brasile 1970 pele italia brasile 1970 pele