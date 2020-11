VIDEO! “L'AEREO ERA UN TERRIFICANTE SAVOIA MARCHETTI…” – L’ODISSEA DEI GIOCATORI DELLA LAZIO: IL PRIMO VOLO CON L’AEREO ACQUSTATO DA LOTITO RICORDA LA SCENA STRACULT DI "PAPPA E CICCIA" CON PAOLO VILLAGGIO - ALL’ANDATA, A CAUSA DEL MALTEMPO, IL VIAGGIO VERSO CROTONE È STATO TURBOLENTO MENTRE AL RITORNO IL VELIVOLO NON È POTUTO DECOLLARE, COSTRINGENDO LA SQUADRA AD UN VIAGGIO IN PULLMAN E A UN… – IL RACCONTO DI IMMOBILE E IL VIDEO DEI GIOCATORI A BORDO

Anche il volo della Lazio, atterrato venerdì sera a Crotone per la partita di campionato del giorno successivo, si è trovato nella bufera. L'attaccante Ciro Immobile ha poi raccontato di aver avuto paura: "Tutta la squadra sull'aereo era terrorizzata, tranne Tare e Parolo".

L’aereo brandizzato Lazio non sembra aver pace. Dopo le polemiche nate dalle parole di Luis Alberto che lamentava lo spreco di denaro in un momento in cui gli stipendi tardavano a essere pagati (parole a cui sono seguite le scuse del calciatore e una multa da parte della società), il primo viaggio ufficiale è stato sì festeggiato con una vittoria a Crotone, ma il volo non è stato per nulla tranquillo.

Già l’atterraggio all’aeroporto Pitagora è stato difficile: il maltempo che sta flagellando il Crotonese si è fatto sentire anche con forti raffiche di vento che hanno costretto il pilota a effettuare tre giri in più prima di poter toccare la pista.

Ma anche il ritorno è stato problematico: la torre di controllo dell'aeroporto di Crotone è seguita da remoto da Lamezia e ha dei problemi in caso di maltempo e di scarsa visibilità. Così la squadra e il seguito biancocelesti ieri sera sono stati trasferiti in bus all’aeroporto di Lamezia dove, con un volo Alitalia, sono arrivati a Fiumicino verso mezzanotte.

Il Boeing 737/300 laziale è ripartito da Crotone stamani ed è arrivato a Roma-Fiumicino. Ora, sfortune permettendo, dovrebbe rialzarsi in volo il prossimo 2 dicembre quando la compagine di Inzaghi andrà a Dortmund dove sfiderà il Borussia per la sfida di Champions League.

