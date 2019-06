6 giu 2019 14:03

VIDEO! “COSI’ NEYMAR MI HA AGGREDITO E STUPRATO” – LA 26ENNE CHE ACCUSA IL BRASILIANO DEL PSG ESCE ALLO SCOPERTO E DIFFONDE UN VIDEO – LA POLIZIA ESAMINA LA RIPRESA DEI DUE IN UNA STANZA D’ALBERGO (VA CONFERMATO CHE SIANO PROPRIO LORO) – LEI DICE DI ESSERE ANDATA A PARIGI PER FARE SESSO CON ‘O NEY CHE PERO’ NON AVEVA UN PROFILATTICO. A QUEL PUNTO GLI AVREBBE DETTO DI NON ESSERE INTENZIONATA AD ANDARE OLTRE. MA IL GIOCATORE... - VIDEO