VIDEO! “FONSECA HA DUE PALLE COSI’” – CASSANO SCENDE IN CAMPO PER DIFENDERE IL TECNICO PORTOGHESE: "FRIEDKIN DEVE CONFERMARLO. SUL CASO DZEKO FONSECA HA DIMOSTRATO DI ESSERE UN ALLENATORE VERO. A ROMA LUIS ENRIQUE LO HANNO DERISO, E POI HA VINTO TUTTO FACENDO UN CALCIO SPETTACOLARE" – LA LITE TRA MIHAJLOVIC E MAROCCHI SU SORIANO A "SKY" - LE FOTO DI ROMA-BOLOGNA BY MEZZELANI

Da tuttobolognaweb.it

roma vs bologna foto mezzelani gmt019

L'oggetto della discussione è stato Roberto Soriano. Ma andiamo con ordine. Il tecnico serbo ha chiesto all’ex centrocampista rossoblù, con tono polemico, un giudizio sul trequartista italo-tedesco.

Non è un segreto che Sinisa avrebbe voluto vedere in campo in azzurro durante la pausa della A, come testimoniano le sue parole nella conferenza pre Bologna-Inter, dove ha bacchettato Mancini. Marocchi è invece un po’ più cauto, vista la concorrenza e il modulo. "Nel 4-2-3-1 è perfetto, nel 4-3-3 dell’Italia un po’ meno". Miha: "È bravissimo anche nella fase difensiva". Marocchi: "Gli voglio bene come gliene vuoi tu". Sinisa: "Non è vero". Uno scambio di opinioni, legittimamente diverse.

roma vs bologna foto mezzelani gmt018

CASSANO

Da calciomercato.com

Antonio Cassano si schiera con Paulo Fonseca. Queste le sue parole nel corso dell’ultima diretta Twitch di Bobo tv: “È un allenatore che ha due coglioni così un allenatore vero! Adesso lo dico, perché l’ho saputo, la situazione legata a Dzeko, quando l’ha messo fuori…

FONSECA

Dzeko, quando stava scendendo negli spogliatoi dopo una partita che l’aveva fatto giocare cinque minuti forse in Europa Legue, lo ha mandato a quel paese. Lui (Fonseca, ndr) l’ha messo fuori e gli ha tolto la fascia di capitano. Quest’allenatore c’ha i coglioni, non guarda in faccia nessuno. Se qualcuno l’avesse veramente mandato a quel paese, l’avrebbe mandato via come ha fatto con Dzeko”.

roma vs bologna foto mezzelani gmt017 roma vs bologna foto mezzelani gmt016 roma vs bologna foto mezzelani gmt014 roma vs bologna foto mezzelani gmt002 roma vs bologna foto mezzelani gmt003 roma vs bologna foto mezzelani gmt004 roma vs bologna foto mezzelani gmt005 roma vs bologna foto mezzelani gmt006 roma vs bologna foto mezzelani gmt007 roma vs bologna foto mezzelani gmt008 roma vs bologna foto mezzelani gmt009 roma vs bologna foto mezzelani gmt010 roma vs bologna foto mezzelani gmt011 roma vs bologna foto mezzelani gmt012 roma vs bologna foto mezzelani gmt013 roma vs bologna foto mezzelani gmt015