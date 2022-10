15 ott 2022 19:43

VIDEO! “È LA MIA ULTIMA PARTITA IN NAZIONALE. NON PUOI CAPIRE. MI HANNO ADDIRITTURA CHIESTO PERCHÉ SONO ITALIANA. BASTA, SONO STANCA” – LO SFOGO CON LE LACRIME AGLI OCCHI DI PAOLA EGONU DOPO LA MEDAGLIA DI BRONZO VINTA DALL’ITALVOLLEY FEMMINILE CONTRO GLI USA AI MONDIALI - LA CAMPIONESSA AZZURRA ERA GIÀ OGGETTO DI POLEMICHE DOPO LA SCONFITTA IN SEMIFINALE CON IL BRASILE, PER ALCUNI PROBLEMI ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO…